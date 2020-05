Ένοπλοι πειρατές επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλοιο υπό βρετανική σημαία, καθώς έπλεε στα νερά του Κόλπου του Άντεν χθες Κυριακή, αλλά απωθήθηκαν, ανακοίνωσε η εταιρεία – διαχειρίστρια του σκάφους, Stolt Tankers.

Οι πειρατές πλησίασαν το τάνκερ Stolt Apal με δύο ταχύπλοα, περίπου 75 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Υεμένης, διευκρίνισε η εταιρεία. Η θαλάσσια οδός που διέρχεται από τον Κόλπο του Άντεν θεωρείται μια από τις σημαντικότερες για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη.

#Breaking Reports that a U.K. flagged product tanker STOLT APAL attacked in the GoA IRTC westbound transit corridor at position 13° 43N 050° 37.4E Unconfirmed reports of an RPG launched against the vessel. More updates: https://t.co/avKFIonWGV pic.twitter.com/y6ZacoBJwh