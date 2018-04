Επίθεση με πυραύλους δέχθηκε η Σαουδική Αραβία! Ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ

Eπίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους δέχθηκε η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ.

Σύμφωνα με το τοπικό κανάλι, Al Arabiya, ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις στην πόλη, εκτιμώντας πως οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ποιος κρύβεται πίσω απ’ αυτή την επίθεση.

There is a blasts in Riyadh. Very nasty sound heard. pic.twitter.com/2CEka84SPJ

— AbouWaqqas (@SFarooqShah) April 11, 2018