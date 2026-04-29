Eπίθεση στο δείπνο ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο: Πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών πυροβόλησε 4 φορές τον δράστη Κόουλ Άλεν

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον ένοπλο Κόουλ Τόμας Άλεν να υψώνει την καραμπίνα του προς την πλευρά ενός πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, ο οποίος στη συνέχεια τον πυροβόλησε τουλάχιστον τέσσερις φορές, καθώς ο 31χρονος δράστης επιχείρησε να περάσει τρέχοντας από σημείο ελέγχου ασφαλείας για το δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο.

Στιγμιότυπα από το βίντεο που δημοσιοποίησε το Reuters δείχνουν τουλάχιστον τέσσερις λάμψεις από την κάννη του όπλου ενός πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών. Ο αστυνομικός φαίνεται να τραβά το όπλο του μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από την εμφάνιση του δράστη που εισέβαλε στο ξενοδοχείο όπου γινόταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο το βράδυ (25/4/2026) – παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνέχεια πυροβολεί πολλές φορές εναντίον του – αλλά και προς την κατεύθυνση άλλων μελών της ασφάλειας, καθώς ο Άλεν περνά από δίπλα τους τρέχοντας.

Δείτε το βίντεο του Reuters:

Στα πλάνα δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο Κόουλ Τόμας Άλεν πυροβόλησε, αν και οι αρχές του έχουν απαγγείλει κατηγορίες για χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος. Δεν διακρίνεται εμφανής λάμψη από την κάννη της καραμπίνας πριν ο ύποπτος βγει από το πλάνο.

Οι Aρχές αναφέρουν στo κατηγορητήριo ότι οι αστυνομικοί άκουσαν «έναν δυνατό πυροβολισμό» καθώς ο Κόουλ Άλεν περνούσε από το σημείο ελέγχου κρατώντας μακρύκαννο όπλο. Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, ο πράκτορας δέχθηκε μία σφαίρα στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του και ο ίδιος «τράβηξε το υπηρεσιακό του όπλο και πυροβόλησε πολλές φορές» εναντίον του Αλεν. Ο αστυνομικός, το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, έλαβε ιατρική φροντίδα για τραυματισμούς που δεν προσδιορίστηκαν και πήρε εξιτήριο.

Ο 31χρονος Αλεν διένυσε περίπου 18 μέτρα τρέχοντας στον διάδρομο. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν τραυματίστηκε από πυρά, σημειώνει η Washington Post.

Οι Μυστικές Υπηρεσίες δεν απάντησαν σε ερωτήματα της Post σχετικά με την απουσία ορατής λάμψης από την καραμπίνα ή για το γεγονός ότι ο πράκτορας πυροβόλησε σε μικρή απόσταση από άλλα μέλη της ασφάλειας. Η υπηρεσία ανέφερε ότι τα μέτρα ασφαλείας της «υποβάλλονται σε αυστηρές δοκιμές» και ότι «υπήρξαν καθοριστικά για τον περιορισμό της απειλής και την αποτροπή σοβαρών συνεπειών».

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, από το Τόρανς της Καλιφόρνιας, κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Τραμπ και για μεταφορά πυροβόλων όπλων μεταξύ πολιτειών.

Το χρονικό

Λίγο μετά τις 20:30, ο Αλεν εμφανίστηκε από μια πλαϊνή πόρτα στον επάνω όροφο και έτρεξε προς το σημείο ελέγχου, κρατώντας την καραμπίνα στραμμένη προς το έδαφος. Τουλάχιστον εννέα μέλη της ασφάλειας βρίσκονταν στο σημείο που έχουν καταγράψει οι κάμερες. Δύο αποσυναρμολογούν έναν ανιχνευτή μετάλλων που βρίσκεται στο έδαφος, ενώ άλλοι στέκονται κοντά σε τοίχο. Οι περισσότεροι φαίνεται να μην τον αντιλαμβάνονται. Μόνο ένας, πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών, δείχνει να αντιδρά καθώς ο δράστης πλησιάζει το σημείο ελέγχου.

Ο αστυνομικός απασφαλίζει το όπλο του καθώς ο Άλεν πλησιάζει έναν ανιχνευτή μετάλλων. Οι δυο τους σηκώνουν σχεδόν ταυτόχρονα τα όπλα τους, όμως το βίντεο δείχνει καθαρά μόνο τον αστυνομικό να πυροβολεί, σημειώνει η Washington Post, παρατηρώντας πως σε κανένα σημείο του βίντεο δεν εντοπίζεται κάποια αντίδραση από τον πράκτορα που να υποδηλώνει ότι έχει δεχθεί πυρά.

Στο υλικό διακρίνονται τέσσερις λάμψεις από την κάννη του όπλου του πράκτορα πριν βγει από το πλάνο.

Οι τρεις πρώτες βολές του αστυνομικού προς τον Άλεν κατευθύνονται προς την πλευρά που βρίσκονται και άλλα στελέχη ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και τρεις πράκτορες της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA). Καθώς ο αστυνομικός πυροβολεί για τέταρτη φορά, ο δράστης βγαίνει από το οπτικό πεδίο της κάμερας.

Οι πράκτορες της TSA, η οποία συχνά αναπτύσσει άοπλα στελέχη με ειδικό εξοπλισμό σε εκδηλώσεις με αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας, φαίνεται να αντιδρούν αιφνιδιασμένοι και στη συνέχεια να τρέχουν για να καλυφθούν. Ενα στέλεχος των δυνάμεων ασφαλείας γυρίζει απότομα και τραβά το πιστόλι του. Αλλοι δύο, που αποσυναρμολογούσαν εκείνη την ώρα τον ανιχνευτή μετάλλων, τράβηξαν επίσης τα όπλα τους, χωρίς ωστόσο να προκύπτει από το βίντεο ότι πυροβόλησε κάποιος από αυτούς.

Ο Κόουλ Άλεν έπεσε στο έδαφος και υπέστη ελαφρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να έχει πυροβοληθεί, σύμφωνα με τη δικογραφία. Στη συνέχεια συνελήφθη.