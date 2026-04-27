Για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται ο Κόουλ Άλεν – Έρευνες των αρχών για το κίνητρο

Ποινική δίωξη για απόπειρα δολοφονίας κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ασκήθηκε στον δράστη της επίθεσης στο Χίλτον, κατά τη διάρκεια του δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον απήγγειλε τη Δευτέρα 27.04.2026, κατηγορίες σε βάρος του 31χρονου Κόουλ Τόμας Άλεν, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του προέδρου των ΗΠΑ για τους ανταποκριτές ξένου Τύπου, σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Χίλτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή και για πυροβολισμό εναντίον Αμερικανού πράκτορα.

Υπενθυμίζεται ότι τυχερός μέσα στην ατυχία του ήταν ο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας που χτυπήθηκε από σφαίρα του 31χρονου δράστη, Κόουλ Άλεν, όταν αυτός μπούκαρε στο ξενοδοχείο όπου γινόταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και άρχισε να πυροβολεί τους πράκτορες. Εκτός από το αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε και «απορρόφησε» την σφαίρα, πληροφορίες του The Atlantic αναφέρουν ότι τον έσωσε το κινητό του τηλέφωνο.

Ο Άλεν, που κατάγεται από το Τόρανς της Καλιφόρνια, δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα απέναντι στις κατηγορίες. Κατά την παρουσία του στο δικαστήριο, καθισμένος στο εδώλιο της υπεράσπισης και υπό τη συνοδεία αστυνομικών, δήλωσε πως προτίθεται να απαντήσει με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις. Ανέφερε επίσης ότι διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην επιστήμη των υπολογιστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Χίλτον λέει ότι τηρούσε τα αυστηρά πρωτόκολλα της Μυστικής Υπηρεσίας

Το ξενοδοχείο Χίλτον στην Ουάσιγκτον, διαβεβαίωσε σήμερα Δευτέρα 27.04.2026, ότι λειτουργούσε με βάση τα «αυστηρά» πρωτόκολλα που είχε ορίσει η Μυστική Υπηρεσία όταν ο 31χρονος Κόουλ Άλεν, παραβίασε την ασφάλεια και επιτέθηκε με καραμπίνα στο δείπνο, την ώρα μάλιστα που βρισκόταν στην αίθουσα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ του Σαββάτου 25.04.2026, και έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.

Ο Κόουλ Άλεν, εισέβαλε οπλισμένος στον όροφο πάνω από την αίθουσα χορού όπου ήταν σε εξέλιξη το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Λίγο νωρίτερα είχε γράψει ένα μανιφέστο κατά των Χριστιανών αλλά και του Ντόναλντ Τραμπ.

«Το ξενοδοχείο λειτουργούσε με βάση τα αυστηρά πρωτόκολλα της ιδιοκτησίας του, όπως ορίστηκαν από τη Μυστική Υπηρεσία, που ήταν αρμόδια για την ασφάλεια» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ένας εκπρόσωπος.

Το μανιφέστο του δράστη που δεν συνεργάζεται με τις Αρχές

Ο Κόουλ μετά την επίθεση που εκτυλίχθηκε παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, της Μελάνια Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και μέχρι τώρα δεν δείχνει καμία πρόθεση να συνεργαστεί με τις Αρχές.

Όσο για το μανιφέστο που έστειλε στην οικογένειά του λίγα λεπτά πριν την επίθεση, ο δράστης καταφέρεται κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του πολιτικού συστήματος, ενώ χλευάζει τα μέτρα ασφαλείας της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με την New York Post έγραψε πως «το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ ο ίδιος υφίστασαι καταπίεση. Δεν είμαι το άτομο που υπέστη βιασμό σε στρατόπεδο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη.

Δεν είμαι ο μαθητής που ανατινάχθηκε, ούτε το παιδί που λιμοκτονεί, ούτε η έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης. Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν “κάποιος άλλος” καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά, είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή.

Προκειμένου να ελαχιστοποιήσω τις απώλειες, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια αντί για σφαίρες.

Θα περνούσα ακόμα και πάνω από τους περισσότερους εδώ για να φτάσω στους στόχους αν ήταν απολύτως απαραίτητο (με βάση το ότι οι περισσότεροι “επέλεξαν” να παρακολουθήσουν μια ομιλία ενός παιδεραστή, βιαστή και προδότη, άρα είναι συνένοχοι), αλλά ελπίζω πραγματικά να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδεραστή, βιαστή και προδότη να λερώσει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του».

Λευκός Οίκος: Η λατρεία του μίσους από την αριστερά φταίει για την απόπειρα δολοφονίας

Στη «λατρεία του μίσους» που προέρχεται από την αριστερά απέδωσε ο Λευκός Οίκος την ευθύνη για την επίθεση που εξαπέλυσε ένας 31χρονος δάσκαλος στη δεξίωση που παρέθετε η Ένωση Ανταποκριτών, παρουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και πολλών στελεχών της κυβέρνησής του, το βράδυ του Σαββάτου.

«Η λατρεία του μίσους που προέρχεται από την αριστερά, εναντίον του προέδρου και όσων τον στηρίζουν και εργάζονται για αυτόν οδήγησε σε πολλούς τραυματίες και νεκρούς και παραλίγο να χτυπήσει ξανά, το Σαββατοκύριακο», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι αυτή είναι η τρίτη απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Ο ίδιος ο Τραμπ χρησιμοποιεί συχνά σκληρές εκφράσεις για τους πολιτικούς αντιπάλους του, μια τάση που οι επικριτές του χαρακτηρίζουν πολωτική και ενίοτε βίαιη. Στο παρελθόν, αποκάλεσε τον Τύπο «εχθρό του λαού», αν και στη συνέντευξη Τύπου μετά την επίθεση υιοθέτησε πιο συμβιβαστικό τόνο απέναντι στα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα πάντως με τη Λέβιτ, γίνεται «συστηματικά δαιμονοποίηση» του 79χρονου προέδρου. «Τα τελευταία χρόνια, κανείς δεν αντιμετώπισε περισσότερα πυρά και περισσότερη βία από τον πρόεδρο Τραμπ», είπε η εκπρόσωπος, που διέκοψε την άδεια μητρότητας για να μιλήσει στους δημοσιογράφους. «Εκείνοι που τον αποκαλούν, συνεχώς και εσφαλμένα, φασίστα, απειλή για τη δημοκρατία και τον συγκρίνουν με τον Χίτλερ, για πολιτικούς λόγους, τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία», είπε.

Μεταξύ εκείνων που στο παρελθόν συνέκριναν τον Τραμπ με τον Αδόλφο Χίτλερ είναι και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, την εποχή που εναντιωνόταν στην πολιτική του, το 2016.