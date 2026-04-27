Επίθεση στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών: Το Χίλτον λέει ότι τηρούσε τα αυστηρά πρωτόκολλα της Μυστικής Υπηρεσίας

Πολλά είναι τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί για την ένοπλη επίθεση σε δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών στο ξενοδοχείο Χίλτον στην Ουάσιγκτον, με το μεγαλύτερο να είναι τι πήγε τόσο λάθος και ο δράστης κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ που βρισκόταν στην αίθουσα την ώρα του πανικού.

Το ξενοδοχείο Χίλτον στην Ουάσιγκτον, διαβεβαίωσε σήμερα Δευτέρα 27.04.2026, ότι λειτουργούσε με βάση τα «αυστηρά» πρωτόκολλα που είχε ορίσει η Μυστική Υπηρεσία όταν ο 31χρονος Κόουλ Άλεν, παραβίασε την ασφάλεια και επιτέθηκε με καραμπίνα στο δείπνο, την ώρα μάλιστα που βρισκόταν στην αίθουσα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ του Σαββάτου 25.04.2026, και έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.

Ο Κόουλ Άλεν, εισέβαλε οπλισμένος στον όροφο πάνω από την αίθουσα χορού όπου ήταν σε εξέλιξη το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Λίγο νωρίτερα είχε γράψει ένα μανιφέστο κατά των Χριστιανών αλλά και του Ντόναλντ Τραμπ.

«Το ξενοδοχείο λειτουργούσε με βάση τα αυστηρά πρωτόκολλα της ιδιοκτησίας του, όπως ορίστηκαν από τη Μυστική Υπηρεσία, που ήταν αρμόδια για την ασφάλεια» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ένας εκπρόσωπος.

«Η Μυστική Υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του προέδρου των ΗΠΑ και άλλων αξιωματούχων, συνεργαζόταν μεταξύ άλλων με την τοπική αστυνομία και την ασφάλεια του ξενοδοχείου», διευκρίνισε.

Χλευάζει τα μέτρα ασφαλείας ο δράστης

Ο 31χρονος ειρωνεύεται το επίπεδο ασφάλειας της εκδήλωσης, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε αλαζονεία και ελλιπής προετοιμασία.

Φέρεται να περιγράφει πώς μπόρεσε να εισέλθει στον χώρο με οπλισμό, εκτιμώντας ότι η προσοχή των αρχών ήταν στραμμένη κυρίως προς εξωτερικές απειλές και όχι προς άτομα που είχαν ήδη εισέλθει στο ξενοδοχείο.

«Ιρανοί πράκτορες θα μπορούσαν να είχαν φέρει ακόμη πιο καταστροφικό οπλισμό και κανείς δεν θα είχε πάρει χαμπάρι τίποτα», έγραφε.

Ο Κόουλ Άλεν, που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, θα προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου όπου θα του ασκηθεί ποινική δίωξη.