Κόουλ Άλεν: Το μανιφέστο δέκα λεπτά πριν τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Λευκού Οίκου – «Φιλικός ομοσπονδιακός δολοφόνος»

Ο 31χρονος Κόουλ Άλεν, που συνελήφθη μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, φέρεται να είχε στείλει ένα εκτενές «μανιφέστο» στα μέλη της οικογένειάς του δέκα λεπτά πριν την επίθεση, στο οποίο περιγράφει τις προθέσεις και τις απόψεις του για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται η New York Post, το έγγραφο παραδόθηκε στις αρχές από συγγενή του και αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας, αναφορικά με τους λόγους που ο πιστολέρο επιτέθηκε στον δείπνο του Λευκού Οίκου και για το αν ήθελε να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό, ο Άλεν φέρεται να χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «φιλικός ομοσπονδιακός δολοφόνος», ενώ δηλώνει ότι στοχοποιεί αξιωματούχους της κυβέρνησης, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για σοβαρά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

Στο κείμενο αναπτύσσει μια ιδεολογικά φορτισμένη επιχειρηματολογία, στην οποία απορρίπτει την έννοια της παθητικής αντίστασης ή της «συγχώρεσης», όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος.

«Το να γυρνάς και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ ο ίδιος είσαι καταπιεσμένος. Εγώ δεν είμαι το άτομο που βιάστηκε σε ένα κέντρο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη.

Δεν είμαι ένα παιδί που σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση σε σχολείο.

ούτε ένα παιδί που λιμοκτονεί, ούτε μια έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης.

«Το γυρνάς το μάγουλο δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά»

Το να γυρνάς το άλλο μάγουλο όταν καταπιέζεται κάποιος άλλος δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά, είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή», αναφέρει.

Υποστηρίζει ότι η ανοχή απέναντι σε πράξεις που αποδίδει στην κυβέρνηση ισοδυναμεί με συνενοχή, ενώ επιχειρεί να παρουσιάσει τις ενέργειές του ως απάντηση σε αυτό που θεωρεί συστημική αδικία.

Παράλληλα, περιγράφει τους κυβερνητικούς αξιωματούχους ως βασικούς στόχους, με ιεράρχηση από τα υψηλότερα προς τα χαμηλότερα κλιμάκια, εξαιρώντας ορισμένα πρόσωπα που κατονομάζει, όπως τον διευθυντή του FBI.

«Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάφει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», έγραψε.

Έγραφε πως θα πραγματοποιήσει την επίθεση

Σε άλλο σημείο του κειμένου, φέρεται να αναφέρεται στον τρόπο δράσης του, σημειώνοντας ότι επέλεξε συγκεκριμένο τύπο πυρομαχικών, με το σκεπτικό ότι προκαλούν μικρότερη διείσδυση και άρα λιγότερες παράπλευρες απώλειες.

«Για να ελαχιστοποιήσω τα θύματα, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια αντί για μονόβολα. Παρ’ όλα αυτά, θα περνούσα μέσα από τους περισσότερους από όσους βρίσκονται εδώ για να φτάσω στους στόχους, αν ήταν απολύτως απαραίτητο (με το σκεπτικό ότι οι περισσότεροι επέλεξαν να παρευρεθούν σε ομιλία ενός παιδόφιλου, βιαστή και προδότη και συνεπώς είναι συνένοχοι), αλλά ειλικρινά ελπίζω να μη φτάσει εκεί», έγραφε.

Χλευάζει τα μέτρα ασφαλείας

Επιπλέον, ειρωνεύεται το επίπεδο ασφάλειας της εκδήλωσης, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε αλαζονεία και ελλιπής προετοιμασία.

Φέρεται να περιγράφει πώς μπόρεσε να εισέλθει στον χώρο με οπλισμό, εκτιμώντας ότι η προσοχή των αρχών ήταν στραμμένη κυρίως προς εξωτερικές απειλές και όχι προς άτομα που είχαν ήδη εισέλθει στο ξενοδοχείο.

«Ιρανοί πράκτορες θα μπορούσαν να είχαν φέρει ακόμη πιο καταστροφικό οπλισμό και κανείς δεν θα είχε πάρει χαμπάρι τίποτα», έγραφε.

Ο αδερφός του ενημέρωσε τις Αρχές

Σύμφωνα με τις αρχές, το μανιφέστο εντοπίστηκε αφού ο αδελφός του ενημέρωσε την αστυνομία στο Νιου Λόντον του Κονέκτικατ.

Η Μυστική Υπηρεσία έχει επίσης εξετάσει συγγενικά του πρόσωπα, μεταξύ των οποίων την αδελφή του, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι ο Άλεν κατά καιρούς εξέφραζε ακραίες πολιτικές απόψεις και είχε μιλήσει για την ανάγκη «δράσης» απέναντι σε όσα πίστευε ότι είναι κοινωνικά προβλήματα.

Περαιτέρω έρευνα αναφέρει ότι ο Άλεν είχε συμμετάσχει σε πολιτικές συγκεντρώσεις και συνδεόταν με ομάδες ακτιβιστικού χαρακτήρα, ενώ εμφανιζόταν ενεργός σε κοινωνικά δίκτυα με περιεχόμενο κυρίως γύρω από την τεχνολογία, την επιστήμη και τον πολιτικό σχολιασμό.

Ο ίδιος είχε ταυτοποιηθεί ως απόφοιτος του Caltech, εργαζόταν ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης και ασχολούνταν με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ενώ διέμενε στην περιοχή του Λος Άντζελες.