Επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών: «Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έπεφτα με το καινούργιο μου σμόκιν στο βρώμικο πάτωμα» είπε ο άνδρας που συνέχιζε να τρώει

Καθώς οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι κρύφτηκαν κάτω από τραπέζια ή πίσω από τις καρέκλες όταν ένας ένοπλος πυροβόλησε στο ξενοδοχείο που γινότανε το δείπνο του Συνδέσμου Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου (25.04.2026), ένας άνδρας έγινε viral στα social media για την ήρεμη συμπεριφορά του.

Ο πράκτορας του Creative Artists Agency, Μάικλ Κλαντζ, εθεάθη στη θέση του, ατάραχος, να τρώει την σαλάτα του στην αίθουσα χορού του ξενοδοχείου Washington Hilton εν αντιθέση με τις χαοτικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν εκείνο το βράδυ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Κυριακή (26.04.2026), εξήγησε και γιατί δεν σκέφτηκε να πέσει στο πάτωμα όπως ανέφερε «πρώτον, έχω πρόβλημα με την πλάτη μου», είπε. «Δεν μπορούσα να πέσω στο πάτωμα, και αν το έκανα, θα έπρεπε να φέρουν κόσμο για να με σηκώσουν. Και δεύτερον, είμαι μανιακός με την υγιεινή. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έπεφτα με το καινούργιο μου σμόκιν στο βρώμικο πάτωμα του Χίλτον. Δεν γινόταν».

Ο Γκλαντζ είπε στο TMZ ότι αισθανόταν ασφαλής μέσα στην αίθουσα λόγω της ισχυρής αστυνομικής παρουσίας. «Δεν βλέπεις κάθε μέρα να συμβαίνει κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Ο Μάικλ Κλαντζ, ο οποίος εκπροσωπεί τον παρουσιαστή ειδήσεων και δημοσιογράφο του CNN, Γουόλφ Μπλίτζερ, δήλωσε στην αρχισυντάκτρια του White House Correspondents Insider, Τάμι Χάντα, ότι δεν ήταν καθόλου νευρικός.