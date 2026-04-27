Κόσμος

Επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Πράκτορας σώθηκε όταν σφαίρα καρφώθηκε στο κινητό του τηλέφωνο

Ο πράκτορας ήταν ο μόνος που χτυπήθηκε από τα πυρά του δράστη και ευτυχώς κατάφερε να βγει ζωντανός από τον πυροβολισμό
πράκτορας
REUTERS/Jonathan Ernst

Τυχερός μέσα στην ατυχία του ήταν ο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας που χτυπήθηκε από σφαίρα του 31χρονου δράστη, Κόουλ Άλεν, όταν αυτός μπούκαρε στο ξενοδοχείο όπου γινόταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και άρχισε να πυροβολεί τους πράκτορες.

Σε ένα επίπεδο, το σύστημα ασφάλειας λειτούργησε και η περίμετρος άντεξε από την επίθεση. Ο επίδοξος δολοφόνος πιάστηκε από τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πριν μπει μέσα στην αίθουσα που διεξαγόταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και στην οποία ήταν παρών και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Ο μόνος που «πληγώθηκε» από τα πυρά του δράστη, αλλά ευτυχώς σώθηκε ήταν αυτός ο ένας πράκτορας.

Τι ήταν όμως αυτό που τον έσωσε; Εκτός από το αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε και «απορρόφησε» την σφαίρα, πληροφορίες του The Atlantic αναφέρουν ότι δεν ήταν μόνο αυτό που τον έσωσε.

Η μία σφαίρα που βρήκε τον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ ακινητοποιήθηκε, εν μέρει, από το τηλέφωνο και το αλεξίσφαιρο γιλέκο του αξιωματικού, σύμφωνα με τη συνοπτική έκθεση των αρχών επιβολής του νόμου. Το τηλέφωνο λοιπόν φαίνεται να μπλόκαρε την σφαίρα σε συνδυασμό με το γιλέκο και ήταν αυτό που έσωσε τη ζωή του άνδρα.

Οι κορυφαίοι ηγέτες της κυβέρνησης – πρόεδρος, αντιπρόεδρος, αξιωματούχοι του υπουργικού συμβουλίου, πρόεδρος της Βουλής δεν επηρεάστηκαν από την επίθεση και οδηγήθηκαν σε ασφαλείς τοποθεσίες μέσα σε λίγα λεπτά. 

Υπενθυμίζεται ότι ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που ο ένοπλος όρμησε προς τον χώρο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας, στο λόμπι του ξενοδοχείου, κάνει τον γύρο του κόσμου. Πυροβόλησε τουλάχιστον μία φορά, χτυπώντας το αλεξίσφαιρο γιλέκο και το κινητό του πράκτορα.

Το γεγονός όμως ότι ο δράστης έφτασε τόσο κοντά στην αίθουσα που γινόταν το δείπνο, όταν και ακινητοποιήθηκε από την ασφάλεια, και πέρασε από κάποιους πράκτορες, έχει εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της Μυστικής Υπηρεσίας. 

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν έχει ταυτοποιηθεί ως ο ύποπτος που έφερε μαζί του μια καραμπίνα, ένα πιστόλι διαμετρήματος και πολλά μαχαίρια.

Kόουλ ΆΛεν
Ο 31χρονος δράστης των πυροβολισμών

Οι αρχές ανακάλυψαν ένα μανιφέστο που είχε σταλεί σε μέλη της οικογένειάς του λίγο πριν από την επίθεση, στο οποίο ο Άλεν αναφερόταν στον εαυτό του ως τον «Φιλικό Ομοσπονδιακό Δολοφόνο». Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς αποκάλυψε ότι τα αρχικά ευρήματα υποδεικνύουν πως ο Άλεν είχε στοχεύσει αξιωματούχους της κυβέρνησης, με τον πρόεδρο να συγκαταλέγεται πιθανώς μεταξύ των στόχων του.

Πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου τη Δευτέρα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που περιλαμβάνουν επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου, πυροβολισμό με όπλο και, ενδεχομένως, απόπειρα δολοφονίας, σημειώνει η Mirror.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
38
37
34
33
32
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών: «Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έπεφτα με το καινούργιο μου σμόκιν στο βρώμικο πάτωμα» είπε ο άνδρας που συνέχιζε να τρώει
Ο άνδρας εξήγησε γιατί δεν σκέφτηκε να πέσει στο πάτωμα μετά τους πυροβολισμούς στο Δείπνο των Ανταποκριτών
Ατάραχος άνδρας συνέχιζε να τρώει εν μέσω πυροβολισμών στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου
Newsit logo
Newsit logo