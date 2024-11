Επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ με δεκάδες ρουκέτες και drones – «Υπάρχουν τραυματίες και σοβαρές υλικές ζημιές»

Περισσότερες από150 ρουκέτες εξαπέλυσε σήμερα (24.11.2024) η Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, με στόχο ισραηλινές θέσεις στα δυνάμεις στο νότιο τμήμα της χώρας και στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ.

Πέρα από τις εκτεταμένες υλικές ζημιές, έχουν τραυματιστεί αρκετοί άνθρωπο στην Άνω Γαλιλαία, στην πόλη της Χάιφα και σε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης, δημοσιεύοντας πλάνα από τις πυραυλικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Κάνοντας λόγο για «περίπλοκη επιχείρηση», η σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε δεκάδες πυραύλουν και «παγιδευμένα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά στρατιωτικού στόχου στο Τελ Αβίβ.

Some 30 rockets were launched from Lebanon at the Western Galilee and Haifa Bay area a short while ago, according to the IDF.



The military says some of the rockets were intercepted, and impacts were also identified.



A video posted to social media purports to show a direct… pic.twitter.com/IoFWwvVXZ7 November 24, 2024

Σε χωριστή ανακοίνωση προσθέτει ότι εκρηκτικά drones στοχοθέτησαν ναυτική βάση στην Ασντόντ, την πρώτη επίθεση κατά του νοτίου Ισραήλ από τις 23 Σεπτεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι σειρήνες ήχησαν το πρωί σε πολλές περιοχές του βόρειου και του κεντρικού Ισραήλ, κυρίως στην ευρύτερη περιφέρεια του Τελ Αβίβ και ότι μεγάλος αριθμός drones αναχαιτίσθηκε.

Heavy damage is reported in the central town of Rinatya following a rocket impact.



The IDF said eight rockets were launched from Lebanon at central Israel in the attack, most of which were intercepted.



An impact was also reported in Petah Tikva, causing damage but no injuries. pic.twitter.com/xVSft0w5iI — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 24, 2024

Στον νότιο Λίβανο, ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και 18 τραυματίσθηκαν «σε επίθεση του ισραηλινού εχθρού που έθεσε ως στόχο στρατιωτικό κέντρο στην περιοχή αλ-Αμιρίγε προκαλώντας σοβαρές καταστροφές.

Magen David Adom says the man in his 60s wounded by shrapnel in the Kfar Blum area is listed in serious condition.



He was hit by shrapnel in the stomach while working in a field, according to MDA.



MDA says it is taking him to Ziv Hospital in Safed. — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 24, 2024

Επιθέσεις στην Γάζα

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Κάμελ Αντουάν, στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας τραυματίσθηκε σοβαρά την χθεσινή νύκτα (23.11.2024) μετά την επίθεση με drone κατά του νοσοκομειακού συγκροτήματος, ενώ 11 πολίτες σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας.

Το νοσοκομείο Κάμελ Αντουάν είναι από τα τελευταία που συνεχίζουν να λειτουργούν μερικώς στον παλαιστινιακό θύλακα όπου συντελείται ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο Χοσάμ Αμπού Σαφίγε τραυματίσθηκε από θραύσματα, έχασε πολύ αίμα και πλέον η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί.

Το προσωπικό καταγγέλλει σειρά επιθέσεων κατά του νοσοκομείου τις τελευταίες ημέρες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κατάσταση των 80 ασθενών, 8 από τους οποίος βρίσκονται στην εντατική.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε επίσης ότι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους παιδιά, σε δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά προσφυγικών καταυλισμών στο κέντρο του θύλακα, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο και για σφοδρά πυρά πυροβολικού στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.