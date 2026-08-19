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«Επιχείρηση Forrest Gump» στην Ουκρανία: Νέα έρευνα για διαφθορά βουλευτών και προεδρικών συμβούλων μία ημέρα μετά το αίτημα Φεντόροφ για εκλογές

O Ζελένσκι απέπεμψε - χωρίς εξηγήσεις - την αναπληρώτρια επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Ιρίνα Μούντρα
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Hayk Baghdasaryan / Photolure via REUTERS
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Μία μέρα αφού ο πρώην υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ ζήτησε εκλογές στην Ουκρανία, νέα έρευνα με το όνομα «Επιχείρηση Forrest Gump» για διαφθορά ανώτατων αξιωματούχων φέρνει νέους πονοκεφάλους στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν σήμερα ειδική επιχείρηση εναντίον βουλευτών και προεδρικών συμβούλων, σε μια πολιτική συγκυρία που φέρνει σε δύσκολη θέση στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι υπηρεσίες NABU και SAPO ανακοίνωσαν ότι αποκάλυψαν μια ομάδα – στην οποία περιλαμβάνεται ένας προεδρικός αξιωματούχος – η οποία είναι ύποπτη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ύψους 150 εκατομμύρια χρίβνια (3,35 εκατομμύρια δολάρια).

Οι υπηρεσίες δήλωσαν σε βίντεο στο YouTube ότι η ομάδα αποτελούνταν από έναν αναπληρωτή επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, έναν πρώην βουλευτή, επικεφαλής των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων μιας κρατικής τράπεζας και άλλους. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα ονόματα των εμπλεκομένων στην υπόθεση, όπως ορίζει η ουκρανική νομοθεσία.

Μετά τις ανακοινώσεις αυτές, ο Ζελένσκι απέπεμψε την αναπληρώτρια επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Ιρίνα Μούντρα, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της προεδρίας. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση για την αποπομπή αυτή.

Η έρευνα δημιουργεί νέο πονοκέφαλο για τον Ζελένσκι, καθώς έρχεται μια μέρα αφού ο δημοφιλής πρώην υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φέντοροφ, ο οποίος αποπέμφθηκε τον Ιούλιο, ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία, προκειμένου «να αποκατασταθεί η δημοκρατική διαδικασία».

Η αποπομπή Φεντόροφ ακολούθησε εβδομάδες πολιτικής αναταραχής. Σήμερα (19.08.2026) η ουκρανική βουλή επικύρωσε τον διορισμό του Γιεβγκένι Χμάρα στο πόστο του νέου υπουργού Άμυνας και του Αντρέι Σιμπίχα στη θέση του υπουργού Εξωτερικών.

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