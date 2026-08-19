Η μεγάλη αμφισβήτηση του Ζελένσκι: Ο πρώην υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ ζητά εκλογές εν μέσω πολέμου και απειλεί να τον «ρίξει»

Νέα πολιτική θύελλα ξεσπά στο Κίεβο, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται μία από τις πιο ευθείες εσωτερικές αμφισβητήσεις από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Ο πρώην υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την αποπομπή του από την κυβέρνηση και τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν, περνά πλέον στην ανοιχτή πολιτική σύγκρουση, ζητώντας τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία ακόμη και ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται.

Η παρέμβασή του δεν είναι απλώς μια διαφωνία με την κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Έρχεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη στιγμή για την Ουκρανία και αμφισβητεί ευθέως το σημερινό πολιτικό status quo, καθώς η εκλογική διαδικασία παραμένει «παγωμένη» λόγω του στρατιωτικού νόμου. Αν η πρωτοβουλία του Φεντόροφ για εκλογές αποκτήσει ευρύτερη απήχηση, μπορεί να μετατρέψει τη συσσωρευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια σε μια νέα πολιτική μάχη για την επόμενη ημέρα της Ουκρανίας.

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«Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι όμηρος της Ρωσίας», τόνισε ο Φεντόροφ. «Πολεμάμε ακριβώς επειδή θέλουμε να παραμείνουμε ένα ελεύθερο, ευρωπαϊκό κράτος. Πρέπει να βρούμε έναν νόμιμο, ασφαλή και ρεαλιστικό μηχανισμό που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκαταστήσει μια πλήρη δημοκρατική διαδικασία, ακόμη και σε συνθήκες ενός μακρού πολέμου», πρόσθεσε.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας, Μιχαΐλο Φέντοροφ / TT News Agency / Fredrik Sandberg / via REUTERS

Ο πρώην υπουργός παραδέχθηκε ότι η διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου είναι μια περίπλοκη διαδικασία, αναφερόμενος κυρίως στη δυσκολία να διασφαλιστεί το δικαίωμα ψήφου των Ουκρανών στρατιωτών, των ψηφοφόρων που ζουν κοντά στη γραμμή του μετώπου και των Ουκρανών προσφύγων στο εξωτερικό – -επιχείρημα που έχει χρησιμοποιήσει ο Ζελένσκι για να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν διεξάγονται προεδρικές εκλογές.

«Όμως αυτή η περιπλοκότητα δεν σημαίνει αδυναμία. Η Ουκρανία έχει κάνει επανειλημμένα πράγματα που ο κόσμος πίστευε αδύνατα. Μπορούμε να βρούμε και εδώ μια λύση», σημείωσε.

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«Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζουν επ’ αόριστον σε ένα κράτος όπου δεν κατανοούν για ποιο λόγο λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις», κατήγγειλε ο Φεντόροφ.

Από σύμμαχος Ζελένσκι, πολιτικός αντίπαλος;

Ο 35χρονος, για καιρό σύμμαχος του Ζελένσκι, διορίστηκε τον Ιανουάριο στη θέση του υπουργού Άμυνας για να προχωρήσει σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις στον ουκρανικό στρατό. Αποπέμφθηκε αιφνιδιαστικά από τη θέση τον Ιούλιο.

Μετά την αποπομπή του, ο Φεντόροφ καταφέρθηκε δημόσια εναντίον του επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, του Ολεξάντρ Σίρσκι, φέρνοντας στο φως την αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ανδρών και τα διαφορετικά οράματά τους για τον πόλεμο.

Χιλιάδες Ουκρανοί βγήκαν στους δρόμους για να ζητήσουν την αποπομπή του Σίρσκι και τον επαναδιορισμό του Φεντόροφ.

Αν και ο Ζελένσκι δήλωσε ότι απέπεμψε τον Φεντόροφ λόγω της ανικανότητάς του να συνεργαστεί με τον Σίρσκι, λίγο αργότερα, υπό την πίεση της κοινής γνώμης, απομάκρυνε από τη θέση του και τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων.

Οι διαδηλώσεις υπέρ του Φεντόροφ συνεχίστηκαν όλο τον Ιούλιο, ενώ μία νέα κινητοποίηση είναι προγραμματισμένη μπροστά από το κοινοβούλιο σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον Σέρχιι Στερνένκο, πρώην σύμβουλό του.

Πρόκληση για τον Ζελένσκι

Αν και ο Φεντόροφ στο διάγγελμά του δεν διευκρίνισε αν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές, πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι θα κέρδιζε με διαφορά τον Ζελένσκι.

Ειδικότερα, δημοσκόπηση του Kyiv International Institute of Sociology τον κατέταξε δεύτερο ως προς την εμπιστοσύνη των Ουκρανών, ενώ ο Ζελένσκι βρέθηκε στην τέταρτη θέση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σε υποθετική εκλογική αναμέτρηση ο Φεντόροφ θα μπορούσε να επικρατήσει του Ζελένσκι στον δεύτερο γύρο.

Η εξέλιξη αυτή προσδίδει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος στην έκκλησή του για εκλογές, καθώς ο πρώην υπουργός δεν εμφανίζεται πλέον μόνο ως ένας αποπεμφθείς κυβερνητικός αξιωματούχος, αλλά ως πιθανός πόλος συσπείρωσης της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Η ανακοίνωση του Φεντόροφ έγινε λίγες ώρες αφού ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι ζήτησε από το κοινοβούλιο να επικυρώσει τον διορισμό του Γεβγκένι Χμάρα στη θέση του υπουργού Άμυνας.

Προφανώς απευθυνόμενος στον Ζελένσκι ο Φεντόροφ εκτίμησε ότι η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη με «συστημική κρίση διακυβέρνησης». «Το παλιό σύστημα ζει πολύ συχνά με τους δικούς του κανόνες. Προστατεύει τον εαυτό του. Φοβάται την αλλαγή», σχολίασε.

Χωρίς να αναφερθεί σε ονόματα ο Φεντόροφ καταδίκασε τη διαφθορά αξιωματούχων, η οποία, όπως κατήγγειλε, βλάπτει τις πολεμικές προσπάθειες της χώρας.

Ο πρώην υπουργός δήλωσε πρόσφατα ότι πιστεύει πως η μεταρρύθμιση που προωθούσε στις διαδικασίες προμηθειών του υπουργείου Άμυνας, οι οποίες αφορούν την αγορά εξοπλισμού αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, συνέβαλε στην απόλυσή του.

«Ο λαός μας είναι εδώ και καιρό έτοιμος για μια διαφορετική χώρα», δήλωσε ο Φεντόροφ κλείνοντας το μήνυμά του: «Τώρα το κράτος μας πρέπει να φανεί αντάξιο των πολιτών του».