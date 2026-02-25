Κόσμος

Επστάιν: Ευρήματα-σοκ στη μυστική αποθήκη του – Εγχειρίδια για σκλάβες του σεξ, γυμνές φωτογραφίες, δεκάδες πορνογραφικά περιοδικά

Η Telegraph αποκαλύπτει ότι ο καταδικασμένος παιδόφιλος πλήρωσε ιδιωτικούς ντετέκτιβ για να απομακρύνουν εξοπλισμό από το σπίτι του, στην προσπάθειά του να παρεμποδίσει τις έρευνες
Ο Επστάιν με άτομο άγνωστης ηλικίας στην αγκαλιά του
Ο Επστάιν με άτομο άγνωστης ηλικίας στην αγκαλιά του / U.S. Department of Justice via AP

Μία μυστική αποθήκη που είχε νοικιάσει ο καταδικασμένος παιδόφιλος Τζέφρι Επστάιν και χρησιμοποιήθηκε για να φυλάσσονται εγχειρίδια για σκλάβες του σεξ, γυμνές φωτογραφίες γυναικών και δεκάδες πορνογραφικά περιοδικά, έρχεται στο φως.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Telegraph, ο Επστάιν νοίκιαζε τουλάχιστον έξι αποθηκευτικούς χώρους στις ΗΠΑ, πληρώνοντας χιλιάδες δολάρια μεταξύ 2003 και 2019. Η αποθήκη στο Παλμ Μπιτς, την οποία νοίκιασε το γραφείο ιδιωτικών ερευνητών Ράιλι Κίραλι για λογαριασμό του, περιείχε ευρήματα – σοκ:

  • εγχειρίδια για «σκλάβες του σεξ»
  • γυμνές φωτογραφίες γυναικών (που πιστεύεται ότι ήταν θύματά του)
  • κασέτες VHS και DVD που σεξουαλικοποιούσαν εφήβους
  • τρεις υπολογιστές
  • 29 ατζέντες με διευθύνσεις
  • μια λίστα τριών σελίδων με μασέρ στη Φλόριντα

Κάποια στιγμή, ο καταδικασμένος χρηματιστής και παιδόφιλος φέρεται να προσέλαβε ιδιωτικούς ντετέκτιβ για να απομακρύνουν αντικείμενα από την ιδιοκτησία του στη Φλόριντα, σε μια εμφανή προσπάθεια να τα αποκρύψει από τις Αρχές ενόψει αστυνομικής έρευνας του 2005.

Τα αντικείμενα αυτά φυλάχθηκαν για χρόνια στην αποθήκη του Παλμ Μπιτς, ενώ οι Αρχές ερευνούσαν τον αμερικανό χρηματιστή.

Φυγάδευση στοιχείων

Η ύπαρξη αυτού του χώρου ενισχύει τις υποψίες ότι ο Επστάιν είχε προειδοποιηθεί για την αστυνομική έφοδο στην έπαυλή του τον Οκτώβριο του 2005.

Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς, Μάικλ Ράιτερ, δήλωσε στο NBC ότι κατά την έρευνα του 2005, η έπαυλη του παιδεραστή «είχε καθαριστεί».

Έπαυλη Τζέφρι Επστάιν
Η έπαυλη του Τζέφρι Επστάιν / REUTERS

Οι αποκαλύψεις περιλαμβάνουν στοιχεία για την εμμονή του Επστάιν με τις κρυφές κάμερες. Σε μήνυμα από τον Φεβρουάριο του 2014, ο Επστάιν ζήτησε από τον πιλότο του, Λάρι Βισόσκι, «τρεις κρυφές κάμερες με ανιχνευτή κίνησης που να καταγράφουν».

Ο Βισόσκι απάντησε: «Τις εγκαθιστώ τώρα σε κουτιά με χαρτομάντιλα Kleenex. Θα τις φέρω αργότερα σήμερα».

«Θυμήσου τι είπαμε αν θέλεις να βάλεις κάμερες στο σπίτι. Θα πρέπει να γίνει πολύ διακριτικά. Οι Ρώσοι μπορεί να φανούν χρήσιμοι», του έγραψε ο Επστάιν σε ένα άλλο email την ίδια ημέρα.

Έγγραφα δείχνουν επίσης συστηματικές προσπάθειες καταστροφής στοιχείων.

Σε email του Μαΐου 2014, άτομο με το όνομα Ουίλιαμ Μέρφι συζητούσε με τον λογιστή του Επστάιν, Ρίτσαρντ Καν, και τον οικονόμο του στη Νέα Υόρκη, Μέρουιν Ντελα Κρουζ, την πρόθεση καταστροφής εξοπλισμού υπολογιστών που βρισκόταν σε δωμάτιο διακομιστών στην ιδιοκτησία του στο Μανχάταν.

Πολλά θύματα του Επστάιν έχουν καταθέσει ότι πίστευαν πως ο χρηματοδότης είχε εγκαταστήσει κρυφές κάμερες σε όλη την περιουσία του για την προσωπική του ικανοποίηση και για εκβιασμούς. Νέες φωτογραφίες από το διαμέρισμά του στο Παρίσι δείχνουν τραπέζια μασάζ, συσκευές και γυμνές γυναίκες ως διακοσμητικά στοιχεία, ενώ τουλάχιστον τρεις γυναίκες κατήγγειλαν κακοποίηση στη Γαλλία.

Αν και αντίγραφα των σκληρών δίσκων του Παλμ Μπιτς βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη μετά τη σύλληψή του το 2019, οι αρχικοί υπολογιστές δεν εντοπίστηκαν ποτέ. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να ελπίζουν ότι και άλλα θύματα θα εμφανιστούν και θα προσφέρουν νέες μαρτυρίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
79
61
47
46
44
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χουάν Κάρλος ή αλλιώς «Ελ Πελόν»: Ο πιθανότερος διάδοχος του Ελ Μέντσο στο Μεξικό είναι ο γεννημένος στις ΗΠΑ θετός γιος του
Γεννημένος το 1984 στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνιας, διαθέτει αμερικανική και μεξικανική υπηκοότητα. Η μητέρα του είναι η Ροζαλίντα Γκονζάλες Βαλένσια - γνωστή ως «La Jefa»
Ο Χουάν Κάρλος Βαλένθια Γκονζάλες
Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Λέει μεγάλα ψέματα για πυραύλους που μπορούν πλήξουν τις ΗΠΑ
Το Ιράν έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, αλλά εμμένει στο δικαίωμά του για τη χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας για μη στρατιωτικούς σκοπούς
Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος
Newsit logo
Newsit logo