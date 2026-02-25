Επστάιν: Ευρήματα-σοκ στη μυστική αποθήκη του – Εγχειρίδια για σκλάβες του σεξ, γυμνές φωτογραφίες, δεκάδες πορνογραφικά περιοδικά

Μία μυστική αποθήκη που είχε νοικιάσει ο καταδικασμένος παιδόφιλος Τζέφρι Επστάιν και χρησιμοποιήθηκε για να φυλάσσονται εγχειρίδια για σκλάβες του σεξ, γυμνές φωτογραφίες γυναικών και δεκάδες πορνογραφικά περιοδικά, έρχεται στο φως.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Telegraph, ο Επστάιν νοίκιαζε τουλάχιστον έξι αποθηκευτικούς χώρους στις ΗΠΑ, πληρώνοντας χιλιάδες δολάρια μεταξύ 2003 και 2019. Η αποθήκη στο Παλμ Μπιτς, την οποία νοίκιασε το γραφείο ιδιωτικών ερευνητών Ράιλι Κίραλι για λογαριασμό του, περιείχε ευρήματα – σοκ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

εγχειρίδια για «σκλάβες του σεξ»

γυμνές φωτογραφίες γυναικών (που πιστεύεται ότι ήταν θύματά του)

κασέτες VHS και DVD που σεξουαλικοποιούσαν εφήβους

τρεις υπολογιστές

29 ατζέντες με διευθύνσεις

μια λίστα τριών σελίδων με μασέρ στη Φλόριντα

Κάποια στιγμή, ο καταδικασμένος χρηματιστής και παιδόφιλος φέρεται να προσέλαβε ιδιωτικούς ντετέκτιβ για να απομακρύνουν αντικείμενα από την ιδιοκτησία του στη Φλόριντα, σε μια εμφανή προσπάθεια να τα αποκρύψει από τις Αρχές ενόψει αστυνομικής έρευνας του 2005.

Inside Epstein’s secret locker: Sex-slave ‘training manuals’, naked photos of women and dozens of porn mags among horde of evidence discovered in storage https://t.co/7dveu3P8vP — Daily Mail (@DailyMail) February 25, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αντικείμενα αυτά φυλάχθηκαν για χρόνια στην αποθήκη του Παλμ Μπιτς, ενώ οι Αρχές ερευνούσαν τον αμερικανό χρηματιστή.

Φυγάδευση στοιχείων

Η ύπαρξη αυτού του χώρου ενισχύει τις υποψίες ότι ο Επστάιν είχε προειδοποιηθεί για την αστυνομική έφοδο στην έπαυλή του τον Οκτώβριο του 2005.

Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς, Μάικλ Ράιτερ, δήλωσε στο NBC ότι κατά την έρευνα του 2005, η έπαυλη του παιδεραστή «είχε καθαριστεί».

Οι αποκαλύψεις περιλαμβάνουν στοιχεία για την εμμονή του Επστάιν με τις κρυφές κάμερες. Σε μήνυμα από τον Φεβρουάριο του 2014, ο Επστάιν ζήτησε από τον πιλότο του, Λάρι Βισόσκι, «τρεις κρυφές κάμερες με ανιχνευτή κίνησης που να καταγράφουν».

Ο Βισόσκι απάντησε: «Τις εγκαθιστώ τώρα σε κουτιά με χαρτομάντιλα Kleenex. Θα τις φέρω αργότερα σήμερα».

«Θυμήσου τι είπαμε αν θέλεις να βάλεις κάμερες στο σπίτι. Θα πρέπει να γίνει πολύ διακριτικά. Οι Ρώσοι μπορεί να φανούν χρήσιμοι», του έγραψε ο Επστάιν σε ένα άλλο email την ίδια ημέρα.

Έγγραφα δείχνουν επίσης συστηματικές προσπάθειες καταστροφής στοιχείων.

Σε email του Μαΐου 2014, άτομο με το όνομα Ουίλιαμ Μέρφι συζητούσε με τον λογιστή του Επστάιν, Ρίτσαρντ Καν, και τον οικονόμο του στη Νέα Υόρκη, Μέρουιν Ντελα Κρουζ, την πρόθεση καταστροφής εξοπλισμού υπολογιστών που βρισκόταν σε δωμάτιο διακομιστών στην ιδιοκτησία του στο Μανχάταν.

Πολλά θύματα του Επστάιν έχουν καταθέσει ότι πίστευαν πως ο χρηματοδότης είχε εγκαταστήσει κρυφές κάμερες σε όλη την περιουσία του για την προσωπική του ικανοποίηση και για εκβιασμούς. Νέες φωτογραφίες από το διαμέρισμά του στο Παρίσι δείχνουν τραπέζια μασάζ, συσκευές και γυμνές γυναίκες ως διακοσμητικά στοιχεία, ενώ τουλάχιστον τρεις γυναίκες κατήγγειλαν κακοποίηση στη Γαλλία.

Αν και αντίγραφα των σκληρών δίσκων του Παλμ Μπιτς βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη μετά τη σύλληψή του το 2019, οι αρχικοί υπολογιστές δεν εντοπίστηκαν ποτέ. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να ελπίζουν ότι και άλλα θύματα θα εμφανιστούν και θα προσφέρουν νέες μαρτυρίες.