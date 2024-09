Έρικ Άνταμς: Σκάνδαλο με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης και τις σχέσεις του με την Τουρκία – Δωρεές και ταξίδια με την Turkish Airlines

Ο Έρικ Άνταμς είναι ο πρώτος εν ενεργεία δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά, μετά από ομοσπονδιακή έρευνα που διεξήχθη σε βάρος του.

Οι κατηγορίες μπορεί να είναι ακόμα ασαφείς και αναμένεται να απαγγελθούν σήμερα (26.09.2024) ωστόσο οι έρευνες των Αρχών φαίνεται να επικεντρώνονται στο αν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης συνωμότησε με την τουρκική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του και έλαβε παράνομες ξένες δωρεές.

Επιπλέον, η ομοσπονδιακή έρευνα εξέτασε αν ο Έρικ Άνταμς πίεσε τους αξιωματούχους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης να υπογράψουν, παρά τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια, για να εγκαινιαστεί το προξενείο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη.

O «ουρανοξύστης» του Ερντογάν στη Νέα Υόρκη είναι ένα πολυώροφο κτίριο, το λεγόμενο «Σπίτι της Τουρκίας» απέναντι από το κεντρικό κτήριο του ΟΗΕ, η σημασία του οποίου ήταν τέτοια, που στα εγκαίνια είχε παρευρεθεί μέχρι και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Σεπτέμβριο του 2021.

Επιπλέον, εξετάζεται αν ο δήμαρχος αντιμετωπιζόταν ευνοϊκά, αναφορικά με τις πτήσεις του, από την Turkish Airlines η οποία ανήκει εν μέρει στην τουρκική κυβέρνηση.

Με τη δημοσιοποίηση του κατηγορητηρίου, ο Έρικ Άνταμς θα γίνει και επίσημα ο πρώτος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος θα πρέπει να αντιμετωπίσει ομοσπονδιακή κατηγορία, ενώ είναι στην εξουσία.

Ο Άνταμς, ο δεύτερος Αφροαμερικανός δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δημοσιοποίησε βίντεο αργά χθες, Τετάρτη, στο οποίο δήλωσε «αθώος» και τόνισε ότι δεσμεύεται να πολεμήσει τις κατηγορίες και να παραμείνει στη θέση του, ενώ ζήτησε από τους Νεοϋορκέζους να «προσευχηθούν» για εκείνον και να επιδείξουν «υπομονή».

«Πάντα γνώριζα ότι, αν υπερασπιζόμουν τα συμφέροντα των Νεοϋορκέζων, θα γινόμουν στόχος, και έγινα», επεσήμανε. «Θα πολεμήσω αυτή την αδικία με όλη μου τη δύναμη και το πνεύμα (…) είμαι αθώος», υπογράμμισε.

A defiant Eric Adams responded in a taped message after he became the first sitting mayor in New York City history to be indicted while in office. pic.twitter.com/xNlCYQkZmB