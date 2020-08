Σε ένα -καλά σκηνοθετημένο- show, όπως άλλωστε συνηθίζει να κάνει, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκάλυψε το μεσημέρι της Παρασκευής (21.08.2020) από το ανάκτορο Ντολμαμπαχτσέ την έκπληξη που είχε προαναγγείλει πριν από δύο ημέρες ότι επιφύλασσε στον λαό του.

“Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα για τη χώρα μας”, είπε αρχίζοντας την ομιλία του ο πρόεδρος της Τουρκίας.

“Είμαστε εδώ για να σας ανακοινώσουμε τα καλά νέα ιστορικής σημασίας για την χώρα μας. Η ενέργεια είναι μεγάλης σημασίας για την εθνική ανεξαρτησία καθώς και βασικό στοιχείο ανάπτυξης. Ο Αλλάχ μας άνοιξε την πόρτα σε ένα εντελώς διαφορετικό μέρος με άνευ προηγουμένου πλούτο. Η απάνθρωπη παγκόσμια τάξη που δίνει μεγαλύτερη αξία σε μια σταγόνα πετρελαίου παρά ανθρώπινου αίματος εξακολουθεί να κυριαρχεί. Πίσω απ’ όλα τα παιχνίδια που παίζονται στην Ανατολική Μεσόγειο είναι η μάχη για τη διανομή των ενεργειακών πόρων. Εμείς, όμως, δεν έχουμε την παραμικρή εξωτερική εξάρτηση για τις γεωτρήσεις μας και τις μελέτες σεισμικής έρευνας”, συνέχισε.

Και έφτασε στη στιγμή της μεγάλης ανακοίνωσης: “Η Τουρκία έχει κάνει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα”, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, αναφέροντας πως η ανακάλυψη κοιτάσματος 320 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου έγινε από το γεωτρύπανο Fatih, στο θαλάσσιο τομέα “Δούναβης-1″, σε απόσταση περίπου 145 χιλιομέτρων βόρεια από την παραλιακή πόλη Ζόνγκουλντακ, κοντά στα όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Τουρκίας με την Βουλγαρία, στο δυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας”, είπε ο Ερντογάν, δεχόμενος το παρατεταμένο χειροκρότημα των υπουργών του, που κάθονταν μπροστά του, τηρώντας τις αποστάσεις λόγω του κορονοϊού.

Ο Ερντογάν, μάλιστα, εξέφρασε την ελπίδα του για ανάλογα “ευχάριστα νέα” και στη Μεσόγειο. Όσον αφορά στην αξιοποίηση του κοιτάσματος, αναμένεται να αρχίσει η άντληση μέχρι το 2023 και ξεκαθάρισε πως η χώρα του δεν θα σταματήσει μέχρι να γίνει κορυφαίος ενεργειακός εξαγωγέας. Τόνισε δε πως υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει και άλλο φυσικό αέριο στην περιοχή.

Από το πρωί, όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα, προανήγγειλαν τη μεγάλη έκπληξη που επρόκειτο να ανακοινώσει ο Τούρκος πρόεδρος στις 15.00. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ένα τέταρτο πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP, Ομέρ Τσελίκ, έκανε ένα tweet, γράφοντας “σύντομα”.

Την ίδια ώρα, κυκλοφορούσαν φωτογραφίες από την αίθουσα που είχε διαμορφωθεί για τις ανακοινώσεις του “σουλτάνου”, ο οποίος τελικά άργησε δέκα λεπτά… μάλλον για να κορυφωθεί η αγωνία!

