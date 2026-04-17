Ερντογάν: «Απορρίπτουμε μονομερείς ενέργειες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο που επιδιώκουν να αποκλείσουν την Τουρκία»

«Η θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα θα πρέπει να συμβάλλει στον τερματισμό των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη» τόνιζε ο Τούρκος πρόεδρος
Συνεχίζει τις προκλητικές δηλώσεις ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο.

Μιλώντας σήμερα (17.04.2026) στο Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε για ακόμη μια φορά την μειονότητα της Θράκης ως «τουρκική», ενώ αναφέρθηκε εμμέσως στην ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο ως θάλασσα σταθερότητας και ευημερίας», είπε αρχικά ο Τούρκος πρόεδρος, για να συνεχίσει λέγοντας.

«Για τον σκοπό αυτό, απορρίπτουμε μονομερείς και μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις που επιδιώκουν να αποκλείσουν την Τουρκία και την ΤΔΒΚ, καθώς και μάταιες προσπάθειες που ελπίζουν να επωφεληθούν από ένα κλίμα πολέμου». Υπενθυμίζεται ότι, χθες Πέμπτη, ο Ερντογάν συναντήθηκε με το ηγέτη του ψευδοκράτους και δήλωσε πως οι ευρωπαϊκές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο από τις αρχές Μαρτίου λόγω του πολέμου στο Ιράν – ανάμεσά τους και οι ελληνικές – «δεν πρέπει να γίνουν μόνιμες».

«Η αποφασιστική στάση των Τουρκοκυπρίων έχει πλέον αποδείξει σε ολόκληρο τον κόσμο την πραγματικότητα ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη στο νησί της Κύπρου», ανέφερε σήμερα ο Ερντογάν, μιλώντας στο Φόρουμ Διπλωματίας.

Στη συνέχεια, μίλησε για «θετική ατμόσφαιρα» στις σχέσεις με την Ελλάδα, αλλά και για «παραβιάζεις των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Θράκης».

«Πιστεύουμε ότι η θετική ατμόσφαιρα που έχουμε δημιουργήσει με τη γείτονά μας Ελλάδα θα πρέπει να συμβάλει όχι μόνο στην επίλυση των διμερών μας ζητημάτων, αλλά και στον τερματισμό των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Τουρκίας.

