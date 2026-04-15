Ερντογάν για Νετανιάχου: «Είναι ο χασάπης της Γάζας και το Ισραήλ συμμορία γενοκτονίας»

Πρωτοφανής είναι η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ο χασάπης της Γάζας», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ παρομοίασε το Ισραήλ με μια «συμμορία γενοκτονίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι κανένας δεν μπορεί να κουνάει το δάκτυλο στη χώρα του. «Θα είμαστε η φωνή των Παλαιστινίων. Οι δολοφόνοι των μωρών, που μας επιτίθενται μέσω των κοινωνικών δικτύων, να ξέρουν ότι η Τουρκία δεν είναι ένα οποιοδήποτε κράτος.

Κανένας και καμία δύναμη δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο. Κανένας να μην ερμηνεύσει την ήρεμη στάση μας ως ένα πιστό πρόβατο.

Εμείς αντί να ζούμε δίχως τιμή πάνω στο χώμα, προτιμούμε να βρεθούμε με την τιμή μας κάτω από το χώμα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μας τιμή».