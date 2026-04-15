Ερντογάν για Νετανιάχου: «Είναι ο χασάπης της Γάζας και το Ισραήλ συμμορία γενοκτονίας»

«Κανένας και καμία δύναμη δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο, κανένας να μην ερμηνεύσει την ήρεμη στάση μας ως ένα πιστό πρόβατο», είπε ο Τούρκος πρόεδρος
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan listens as Somalia's President Hassan Sheikh Mohamud speaks during a joint news conference in Istanbul, Turkey, Tuesday, Dec. 30, 2025.
AP Photo/Khalil Hamra

Πρωτοφανής είναι η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ο χασάπης της Γάζας», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ παρομοίασε το Ισραήλ με μια «συμμορία γενοκτονίας».

Στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι κανένας δεν μπορεί να κουνάει το δάκτυλο στη χώρα του. «Θα είμαστε η φωνή των Παλαιστινίων. Οι δολοφόνοι των μωρών, που μας επιτίθενται μέσω των κοινωνικών δικτύων, να ξέρουν ότι η Τουρκία δεν είναι ένα οποιοδήποτε κράτος.

Κανένας και καμία δύναμη δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο. Κανένας να μην ερμηνεύσει την ήρεμη στάση μας ως ένα πιστό πρόβατο.

Εμείς αντί να ζούμε δίχως τιμή πάνω στο χώμα, προτιμούμε να βρεθούμε με την τιμή μας κάτω από το χώμα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μας τιμή».

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο βασιλιάς Κάρολος θα εκφωνήσει ομιλία στο Κογκρέσο στις 28 Απριλίου στη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ
Η επίσημη επίσκεψη του Καρόλου στις ΗΠΑ, έχει προγραμματιστεί για τις 27-30 Απριλίου με αφορμή τον εορτασμό της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας - Θα είναι μόνο η δεύτερη φορά στην ιστορία που Βρετανός μονάρχης θα μιλήσει ενώπιον του Κογκρέσου
