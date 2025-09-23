Κόσμος

Ερντογάν για συνάντηση με τον Τραμπ: Θα διαπραγματευθώ την απόκτηση F-35

«Στην παρούσα φάση θα διαπραγματευθούμε ξανά για αυτό το ζήτημα»
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (ΦΩΤΟ Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Την Πέμπτη (25.6.2029) ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υποδεχτεί στον Λευκό Οίκο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χθες Δευτέρα ότι θα διαπραγματευθεί την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 κατά τη συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την εβδομάδα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Special Report» του Fox News, ο Ερντογάν ρωτήθηκε εάν προσβλέπει σε πράσινο φως για την απόκτηση F-35 κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, όπου την Πέμπτη θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ.

«Στην παρούσα φάση θα διαπραγματευθούμε ξανά για αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν επίσης αυτό που πρέπει – τόσο για τα F-35 όσο για το ζήτημα των F-16 και της παραγωγής και συντήρησής τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Χαμάς εκτέλεσε έξω από νοσοκομείο 3 Παλαιστίνιους, κατηγορώντας τους για συνεργασία με το Ισραήλ – Δείτε βίντεο
Τα μέλη της Χαμάς άφησαν γράμματα πάνω στα πτώματα των Παλαιστίνιων με το μήνυμα «η προδοσία δεν θα μείνει ατιμώρητη» - Στην εκτέλεση συμμετείχαν και μέλη της Ισλαμική Τζιχάντ και των ταξιαρχιών των Μουτζαχεντίν
Χαμάς
14
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνάντησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Συζήτησαν για την ειρήνη και την ουκρανική εκκλησία
«Ευχαριστώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την υποστήριξη, την αλληλεγγύη, την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ουκρανίας», έγραψε σε ανάρτηση ο πρόεδρος της Ουκρανίας
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος / Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Και το Βέλγιο αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης: «Υποστηρίζουμε το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών», λέει ο Μπαρτ ντε Βίβερ
Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους έρχεται λίγες ώρες μετά από την αναγνώριση και της Γαλλίας - Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνουν πως αυτές οι πρωτοβουλίες ανταμείβουν την Χαμάς
Μπαρτ ντε Βίβερ
Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την παρακεταμόλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
Έφερε ως παράδειγμα τους Άμις και τους «φτωχούς» Κουβανούς που, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν έχουν καθόλου αυτισμό» - «Οι εγκυμονούσες να σφίξουν τα δόντια και να κάνουν υπομονή» είπε
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρόμπερτ Κένεντι 10
Newsit logo
Newsit logo