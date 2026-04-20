Eρντογάν: Η Τουρκία θα αυστηροποιήσει το νόμο για την οπλοκατοχή

Η τουρκική κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετους περιορισμούς σε ό,τι αφορά την πρόσβαση ανηλίκων σε social media
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan listens as Somalia's President Hassan Sheikh Mohamud speaks during a joint news conference in Istanbul, Turkey, Tuesday, Dec. 30, 2025. (
AP Photo/Khalil Hamra

Η Τουρκία θα αυστηροποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή και θα αυξήσει τις ποινές για τους ιδιοκτήτες όπλων τα οποία περιέρχονται στην κατοχή των παιδιών τους, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι δηλώσεις αυτές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την οπλοκατοχή έρχονται μετά τις επιθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας σε σχολεία στην Τουρκία, που συγκλόνισαν την χώρα,.

Δεκαέξι τραυματίες ήταν ο απολογισμός της επίθεσης που εξαπέλυσε την περασμένη Τρίτη ένας 19χρονος πρώην μαθητής λυκείου στη Σανλιούρφα. Ο δράστης έστρεψε το όπλο στον εαυτό του κι έβαλε τέλος στη ζωή του.

Την επομένη, ένας 14χρονος σκότωσε οκτώ μαθητές κι έναν εκπαιδευτικό σε σχολείο του Καχραμάνμαρας, χρησιμοποιώντας όπλα του πατέρα του τα οποία βρήκε στο σπίτι της οικογένειας. Ο δράστης τραυματίστηκε θανάσιμα στο πόδι και εντοπίστηκε νεκρός.

Ο Ερντογάν τόνισε επίσης πως η τουρκική κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετους περιορισμούς σε ό,τι αφορά την πρόσβαση ανηλίκων σε social media.

