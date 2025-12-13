Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν: Η ειρήνη στο ουκρανικό δεν είναι μακριά

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζει πως θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «η ειρήνη δεν είναι μακριά».

Τα σχετικά σχόλια έγιναν σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Τουρκμενιστάν, όπου συναντήθηκε χθες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και δημοσιοποιήθηκε σήμερα το πρωί από το γραφείο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετά από αυτή τη συνάντηση με τον Πούτιν, ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το σχέδιο ειρήνης και με τον Πρόεδρο Τραμπ. Η ειρήνη δεν είναι μακριά· μπορούμε να τη δούμε», δήλωσε ο Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η συνάντησή του με τον Πούτιν επικεντρώθηκε στις τρέχουσες συγκρούσεις και στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν με τη συμμετοχή του Τραμπ.

«Αξιολογήσαμε πώς η χώρα μας μπορεί να συνεισφέρει στις προσπάθειες για ειρήνη. Βλέπουμε θετικά τον διάλογο που ξεκίνησε μέσω των προσπαθειών του κ. Τραμπ» ήταν τα λόγια του.

Πρόσθεσε ακόμα ότι η θέση της Άγκυρας γίνεται σαφής σε όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία ειρήνης στην Ουκρανία. «Συζητήσαμε κυρίως για τον πόλεμο και τις προσπάθειες ειρήνης. Ο κ. Πούτιν, όπως και όλοι οι άλλοι παράγοντες, γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η θέση της Τουρκίας σε αυτό το ζήτημα», πρόσθεσε.

Σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια, ο Ερντογάν προειδοποίησε να μην μετατραπεί η Μαύρη Θάλασσα σε ζώνη αντιπαράθεσης. «Η Μαύρη Θάλασσα δεν πρέπει να θεωρείται πεδίο ανταγωνισμού. Αυτό δεν θα ωφελήσει ούτε τη Ρωσία ούτε την Ουκρανία. Όλοι χρειάζονται ελευθερία ναυσιπλοΐας και ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα», δήλωσε.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν βρισκόταν στην πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν, Ασγαμπάτ, για να παραστεί στο Διεθνές Φόρουμ Ειρήνης και Εμπιστοσύνης.