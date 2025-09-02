Ερντογάν: «Οι ΗΠΑ πρέπει να επανεξετάσουν την άρνηση έκδοσης βίζας σε Παλαιστίνιους ηγέτες και αξιωματούχους»

Η απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ να απορριφθεί η έκδοση βίζας από μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής με έδρα τη Δυτική Όχθη έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παίρνει θέση.

Ειδικότερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε από τις ΗΠΑ να «επανεξετάσουν» την απόφασή τους να μην χορηγήσουν βίζα στα μέλη της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας που ήταν προγραμματισμένο να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

«Αυτή η απόφαση δεν συνάδει με τον σκοπό ύπαρξης των Ηνωμένων Εθνών και θα πρέπει να επανεξεταστεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος σε δημοσιογράφους, κατά την επιστροφή του από την Κίνα.

«Η αποστολή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι να συζητά παγκόσμια προβλήματα και να προτείνει λύσεις. Η μη παρουσία της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας χαροποιεί μόνο το Ισραήλ», τόνισε ο ίδιος.

Στην συνέχεια, ο Ερντογάν πρόσθεσε: «Ήθελα να συζητήσω το θέμα αυτό με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες (…) Θα ήθελα να μάθω τη γνώμη του για το θέμα». Από την πλευρά του, ο Γκουτέρες δεν έχει προς το παρόν τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι «ανακαλεί και αρνείται» να χορηγήσει ταξιδιωτικές θεωρήσεις «για μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής» (ΠΑ) ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία ξεκινά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

Υπενθυμίζεται ότι σε αυτή την ετήσια συνάντηση, σύμμαχοι της Ουάσιγκτον ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν Παλαιστινιακό κράτος. Η Παλαιστινιακή Αρχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μεταξύ πολλών που έχουν καλέσει την Ουάσινγκτον να επανεξετάσει αυτήν την απόφαση.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να μην ανταμείβει την τρομοκρατία και ανακαλεί τις βίζες των Παλαιστινίων αξιωματούχων ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η κυβέρνηση Τραμπ ήταν σαφής: Είναι προς το εθνικό μας συμφέρον να θεωρήσουμε την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) και την Παλαιστινιακή Αρχή υπόλογες για τη μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις τους και για την υπονόμευση των προοπτικών για ειρήνη.

Πριν η PLO και η Παλαιστινιακή Αρχή μπορέσουν να θεωρηθούν εταίροι για την ειρήνη, πρέπει να αποκηρύσσουν με συνέπεια την τρομοκρατία συμπεριλαμβανομένης της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και να τερματίσουν την υποκίνηση τρομοκρατίας στην εκπαίδευση, όπως απαιτείται από την αμερικανική νομοθεσία και όπως έχει υποσχεθεί η PLO.

«Η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει επίσης να τερματίσει τις προσπάθειές της να παρακάμψει τις διαπραγματεύσεις μέσω διεθνών νομικών εκστρατειών, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, και των προσπαθειών για την εξασφάλιση της μονομερούς αναγνώρισης ενός πιθανού παλαιστινιακού κράτους».