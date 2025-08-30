Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν τη βίζα του ηγέτη της Παλαιστίνης και άλλων αξιωματούχων – Αποκλείεται από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ ο Αμπάς

Οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν σε αξιωματούχους και διπλωμάτες της Παλαιστίνης, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της Παλαιστινιακής Αρχής, προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, να παραστούν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον επόμενο μήνα στη Νέα Υόρκη.

Ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι ο Αμπάς και περίπου 80 άλλοι Παλαιστίνιοι θα επηρεαστούν από την απόφαση να απορριφθεί και να ανακληθεί η έκδοση βίζας από μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής με έδρα τη Δυτική Όχθη.

Μια πηγή στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι, εκτός από τον Αμπάς, οι ΗΠΑ έχουν αρνηθεί βίζες σε 80 άλλους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο επανέλαβε τους μακροχρόνιους ισχυρισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι η Παλαιστινιακή Αρχή και η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) δεν κατάφεραν να αποκηρύξουν την τρομοκρατία, ενώ παράλληλα πιέζουν για «μονομερή αναγνώριση» ενός παλαιστινιακού κράτους.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι απορρίπτουν τέτοιους ισχυρισμούς και λένε ότι δεκαετίες συνομιλιών υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει να τερματίσουν την ισραηλινή κατοχή και να εξασφαλίσουν ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται: «Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να μην ανταμείβει την τρομοκρατία και ανακαλεί τις βίζες των Παλαιστινίων αξιωματούχων ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ αρνούνται και ανακαλούν βίζες από μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο.

«Η κυβέρνηση Τραμπ ήταν σαφής: Είναι προς το εθνικό μας συμφέρον να θεωρήσουμε την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) και την Παλαιστινιακή Αρχή υπόλογες για τη μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις τους και για την υπονόμευση των προοπτικών για ειρήνη», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Πριν η PLO και η Παλαιστινιακή Αρχή μπορέσουν να θεωρηθούν εταίροι για την ειρήνη, πρέπει να αποκηρύσσουν με συνέπεια την τρομοκρατία – συμπεριλαμβανομένης της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου- και να τερματίσουν την υποκίνηση τρομοκρατίας στην εκπαίδευση, όπως απαιτείται από την αμερικανική νομοθεσία και όπως έχει υποσχεθεί η PLO», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει επίσης να τερματίσει τις προσπάθειές της να παρακάμψει τις διαπραγματεύσεις μέσω διεθνών νομικών εκστρατειών, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, και των προσπαθειών για την εξασφάλιση της μονομερούς αναγνώρισης ενός πιθανού παλαιστινιακού κράτους».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιστεύει ότι οι ενέργειες τόσο της Παλαιστινιακής Αρχής όσο και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) «συνέβαλαν ουσιαστικά στην άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους της και στην κατάρρευση των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα».

Οι κυβερνήσεις συνήθως στέλνουν μεγάλες αντιπροσωπείες στη Συνέλευση. Οι περιορισμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση της παλαιστινιακής παρουσίας σε μια σύνοδο κορυφής όπου η Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί να αναγνωρίσουν επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης.

Ο Αμπάς θα αποκλειστεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Οι περιορισμοί σημαίνουν ότι ο Αμπάς πιθανότατα δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να εκφωνήσει ομιλία στην ετήσια συγκέντρωση, όπως κάνει συνήθως.

Το γραφείο του Αμπάς δήλωσε έκπληκτο από την απόφαση για τη βίζα και υποστήριξε ότι παραβιάζει τη «συμφωνία για την έδρα» του ΟΗΕ, βάσει της οποίας οι ΗΠΑ υποχρεούνται γενικά να επιτρέπουν την πρόσβαση ξένων διπλωματών στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το γραφείο του δεν ανέφερε εάν η βίζα του ανακλήθηκε ή απορρίφθηκε.

Το γραφείο του Αμπάς κάλεσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επανεξετάσει και να ανακαλέσει την απόφασή της, «επιβεβαιώνοντας την πλήρη δέσμευση της Παλαιστίνης στο διεθνές δίκαιο, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις υποχρεώσεις της απέναντι στην ειρήνη», προσθέτοντας ότι η απόφαση των ΗΠΑ «έρχεται σε σαφή αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και τη Συμφωνία για την Έδρα του ΟΗΕ».

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την επιβολή κυρώσεων των ΗΠΑ σε αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής και μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης τον Ιούλιο, ακόμη και όταν άλλες δυτικές δυνάμεις κινούνται προς την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η αποστολή της Παλαιστινιακής Αρχής στον ΟΗΕ δεν θα περιλαμβάνεται στους περιορισμούς. Δεν διευκρίνισε περαιτέρω τι σημαίνει αυτό.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ ευχαρίστησε τον Τραμπ για το «τολμηρό βήμα» και για το ότι «στάθηκε ξανά στο πλευρό του Ισραήλ», σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον δήλωσε ότι η κίνηση αυτή έδειξε «σε ολόκληρο τον κόσμο τι πραγματικά σημαίνει ηθική διαύγεια και βαθιά δέσμευση για ασφάλεια και ειρήνη».

«Αυτή η σταθερή στάση αποτελεί μοντέλο ηγεσίας – ένα μοντέλο που ολόκληρη η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ασπαστεί: μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία και μηδενικές ανταμοιβές για τη βία», πρόσθεσε.

Η Ουάσινγκτον έχει δηλώσει ότι μπορεί να αρνηθεί βίζα για λόγους ασφαλείας, τρομοκρατίας ή εξωτερικής πολιτικής. Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η αποστολή της Παλαιστινιακής Αρχής στον ΟΗΕ, η οποία αποτελείται από αξιωματούχους που έχουν μόνιμη έδρα εκεί, δεν θα περιλαμβάνεται στους περιορισμούς.

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του ΟΗΕ, δήλωσε ότι ο ΟΗΕ θα συζητήσει το ζήτημα της βίζας με το Υπουργείο Εξωτερικών, «σύμφωνα με τη συμφωνία της έδρας του ΟΗΕ μεταξύ του ΟΗΕ και των ΗΠΑ».

Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν επίσης να εκδώσουν βίζα στον ηγέτη της PLO, Γιάσερ Αραφάτ, το 1988. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συνεδρίασε εκείνο το έτος στη Γενεύη αντί για τη Νέα Υόρκη, ώστε να μπορέσει να το συζητήσει.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι απαιτεί από την Παλαιστινιακή Αρχή και την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης (PLO) «να αποκηρύσσουν με συνέπεια την τρομοκρατία», συμπεριλαμβανομένης της θανατηφόρας επίθεσης της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Τον Ιούνιο, ο Αμπάς, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, έγραψε επιστολή στον πρόεδρο της Γαλλίας, στην οποία καταδίκαζε την επίθεση της Χαμάς και ζητούσε την απελευθέρωση των ομήρων που είχε πάρει η τρομοκρατική οργάνωση.

Η Παλαιστίνη έχει αναγνωριστεί ως κράτος από 147 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ. Οι Παλαιστίνιοι έχουν επί του παρόντος καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ, όπως και η Αγία Έδρα (Βατικανό).

Οι ΗΠΑ, ο πιο ισχυρός και ισχυρός σύμμαχος του Ισραήλ, έχουν δηλώσει ότι ένα παλαιστινιακό κράτος μπορεί να ιδρυθεί μόνο μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.