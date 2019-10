Μια συνάντηση που έμοιαζε από την αρχή καταδικασμένη. Κι αν ρίξει κανείς μια ματιά στα πρόσωπα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Μάικ Πενς, θα καταλάβει γιατί.

Πρόσωπα «παγωμένα». Βλέμματα που θα μπορούσαν να «κόψουν» το αίμα. Βλοσυροί και αγέλαστοι, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς δεν έκαναν, γιατί δεν ήθελαν, καμία προσπάθεια να κρύψουν τίποτα.

Ο Ερντογάν υποδέχτηκε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ στην είσοδο του γραφείου του. Μια χειραψία για τα μάτια των… φωτογράφων και πέρασαν στο «σαλόνι». Κι εκεί τα πράγματα δεν άλλαξαν. Μάλλον η ατμόσφαιρα στο Βόρειο Πόλο είναι πιο ζεστή. Και όχι λόγω της κλιματικής αλλαγής.

There was visible tension between U.S. Vice President Pence and Turkish President Erdogan when they met in Turkey today to discuss the situation in northern Syria pic.twitter.com/6wN436SxTP

— Bloomberg TicToc (@tictoc) October 17, 2019