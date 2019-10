Πουλάει τρέλα ο Ερντογάν! «Είπα – ξείπα» για τις συναντήσεις με Πενς και Πομπέο

Έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο και κοσμάκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ύστερα από μια (ακόμα) πύρινη, γεμάτη απειλές και προκλήσεις (σ.σ. όπως αυτή πως έγινε σφαγή στην Κύπρο πριν τον Αττίλα) ομιλία στους βουλευτές του κόμματός του, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε τους πάντες άνω κάτω όταν είπε πως δεν θα δεχτεί να συναντήσει τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο γιατί εκείνος μιλάει μόνο με τον Ντόναλντ Τραμπ!

Μάλλον ο Ερντογάν ζήλεψε τα καμώματα του Αμερικανού ομολόγου του (για τα οποία λίγες ώρες νωρίτερα τον είχε… τρολάρει) και πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, άλλαξε στάση και μέσω πηγών και του διευθυντή επικοινωνίας του, ανακοίνωσε ότι τελικά θα δεχτεί να συναντήσει τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και τον υπουργό Εξωτερικών, αύριο στην Άγκυρα!

Ο Ερντογάν «προβλέπει να συναντήσει την αμερικανική αντιπροσωπεία», έγραψε στο Twitter ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν.

Το όλο θέμα δημιούργησε ο ίδιος ο Ερντογάν. Αφού εκφώνησε την ομιλία του στους βουλευτές του AKP, δίνοντας τελεσίγραφο στους Κούρδους να παραδώσουν τα όπλα τους έως το βράδυ για να σταματήσει την επιχείρηση στη βόρεια Συρία και διαμηνύοντας ότι δεν θέλει μεσολαβητές (σ.σ. όπως ο Πενς και ο Πομπέο που πηγαίνουν στην Άγκυρα με την εντολή από τον Τραμπ να εξασφαλίσουν εκεχειρία) ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε από την ανταποκρίτρια του Sky News τι θα πει στον Αμερικανό αντιπρόεδρο, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, Ρόμπερτ Ο’ Μπράιεν.

Και τότε, άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό, λέγοντας πως δεν θα τους συναντήσει, αλλά εκείνοι θα δουν μόνο τους Τούρκους ομολόγους τους, γιατί εκείνος μιλάει μόνο με τον Τραμπ! «Ο Τούρκος πρόεδρος είπε στο Sky News αποκλειστικά ότι ΔΕΝ θα συναντήσει την αμερικανική αντιπροσωπεία. Θα μιλήσει μόνο με τον Τραμπ. Πομπέο και Πενς θα συναντήσουν τους Τούρκους ομολόγους τους», έγραψε στο twitter η Alex Crawford.

Turkish leader President Erdogan tells @SkyNews exclusively he will NOT meet US delegation. He’ll only talk to Trump. Pompeo and Pence will meet their Turkish counterparts #turkey #syria

«Όταν έρθει εδώ ο Τραμπ, θα του μιλήσω«, είπε ο Ερντογάν όπως ακούγεται να λέει ο μεταφραστής του στο video που ανέβασε στο twitter το Sky News!

Turkey's president @RTErdogan tells @AlexCrawfordSky he will not speak with the US Vice President about a ceasefire in Syria during his visit – adding that he will only talk to President @realDonaldTrump.

Follow the latest world news here: https://t.co/l50mLoSc4w pic.twitter.com/o5NjsNzt2r

— Sky News (@SkyNews) October 16, 2019