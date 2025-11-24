Ερντογάν σε Πούτιν: «Η Τουρκία θα προσπαθεί για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία με διαρκή και δίκαιη ειρήνη»

Την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ και η Ουκρανία διαπραγματεύονται στη Γενεύη τις συνθήκες και με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τις πολιτικές εξελίξεις.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας ανακοίνωσε σήμερα (24.11.2025) πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται, στη συνομιλία εξετάστηκαν ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, οι διμερείς σχέσεις Ρωσίας και Τουρκίας, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να τερματιστεί ο πόλεμος «με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Παράλληλα, εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να συμβάλει «σε κάθε διπλωματική πρωτοβουλία ή σχέδιο που θα μπορούσε να διευκολύνει την απευθείας επαφή των πλευρών και να οδηγήσει σε μόνιμη ειρήνη στην περιοχή, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν».