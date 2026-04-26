Ερντογάν σε Τραμπ για την επίθεση στο δείπνο του Λευκού Οίκου: «Πλήγμα κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας του Τύπου»

Πολλοί είναι οι ηγέτες που ανησύχησαν μετά την ένοπλη επίθεση στο δείπνο στην Ουάσιγκτον και έστειλαν μηνύματα στήριξης στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος βρισκόταν στην εκδήλωση την ώρα των πυροβολισμών, μεταξύ των οποίων και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι δύο άνδρες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή 26.04.2026 με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να δηλώνει τον αποτροπιασμό του για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, στο σοκαριστικό περιστατικό που συνέβη στο πλαίσιο εκδήλωσης των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ τη στήριξή του για την απόπειρα δολοφονίας που σημειώθηκε στην Ουάσιγκτον, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι το περιστατικό συνιστά πλήγμα κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας του Τύπου, εκφράζοντας παράλληλα ευχές για ταχεία ανάρρωση του τραυματία.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι θεωρεί τα γεγονότα μια αποτρόπαια ενέργεια κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας του Τύπου και εξέφρασε ευχές για ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο αστυνομικό και υπεύθυνο ασφαλείας», αναφέρει η τουρκική προεδρία.