Ερντογάν σε Τραμπ: Η Βενεζουέλα δεν πρέπει να βυθιστεί στο χάος μετά την ανατροπή του Μαδούρο

Η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αποσταθεροποίηση μετά την ανατροπή του ηγέτη της Νικολάς Μαδούρο, ενημέρωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Ντόναλντ Τραμπ σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα (05.01.2026) ότι είχε πει στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ ότι η Βενεζουέλα δεν πρέπει να βυθιστεί στο χάος, λίγες μέρες μετά την ανατροπή του συμμάχου του Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ.

Ο Ερντογάν είπε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ για την αμερικανική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο στο Καράκας και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ.

«Οποιαδήποτε επίθεση κατά της κυριαρχίας του λαού και οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνούς δικαίου θα προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στη διεθνή τάξη», είπε ο Τούρκος πρόεδρος στον Τραμπ.

«Η Βενεζουέλα δεν πρέπει να βυθιστεί στο χάος ή την αστάθεια», πρόσθεσε σε δηλώσεις του στην τουρκική τηλεόραση μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Μιλώντας ύστερα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν είπε επίσης ότι η Άγκυρα θα παραμείνει στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας.

Ο ίδιος είπε ότι ο Μαδούρο και ο λαός της Βενεζουέλας έχουν δείξει στο παρελθόν ότι είναι φίλοι του τουρκικού λαού και ότι η παραβίαση της κυριαρχίας χωρών και του διεθνούς δικαίου μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλα παγκόσμια προβλήματα.

Ο Ερντογάν είπε επίσης ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες.