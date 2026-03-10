Ερντογάν σε Ζελένσκι: Έτοιμη η Τουρκία να φιλοξενήσει νέο γύρο διαπραγματεύσεων Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας

Η Τουρκία θέλει να παίξει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, κάτι που φαίνεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε ξεκάθαρο στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (10.03.2026) ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσιγκτον, μετά την συνομιλία που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των συνομιλιών σε τριμερές σχήμα. Χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι μπορεί να παράγει αποτελέσματα», έγραψε ο πρόεδρος Ζελένσκι στην σχετική ανάρτησή του.

We discussed the situation around Iran with President of Türkiye Recep Tayyip Erdoğan @RTErdogan. We are ready to share our expertise to prevent the expansion of war and protect lives, but at the same time, Ukraine needs to strengthen its own air defense, and we are counting on… pic.twitter.com/3dd56uC3s5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2026

Αναλυτικά όσα είπε ο Ουκρανός πρόεδρος:

«Συζητήσαμε την κατάσταση γύρω από το Ιράν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την εμπειρία μας για να αποτρέψουμε την επέκταση του πολέμου και να προστατεύσουμε ζωές, αλλά ταυτόχρονα, η Ουκρανία πρέπει να ενισχύσει την αεροπορική της άμυνα και βασιζόμαστε στην κατάλληλη υποστήριξη από τους εταίρους μας.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών σε τριμερή μορφή. Εκτιμούμε αυτήν την πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα. Ευχαριστώ τον Τούρκο πρόεδρος για την υποστήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, για την ετοιμότητα της Τουρκίας να διαδραματίσει ρόλο στη διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων και για τις μελλοντικές αποφάσεις για την υποστήριξη του ουκρανικού ενεργειακού τομέα».