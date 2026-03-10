Συμβαίνει τώρα:
Ερντογάν σε Ζελένσκι: Έτοιμη η Τουρκία να φιλοξενήσει νέο γύρο διαπραγματεύσεων Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας

Η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Ukrainian Presidential Press Service / Handout via REUTERS

Η Τουρκία θέλει να παίξει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, κάτι που φαίνεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε ξεκάθαρο στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (10.03.2026) ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσιγκτον, μετά την συνομιλία που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των συνομιλιών σε τριμερές σχήμα. Χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι μπορεί να παράγει αποτελέσματα», έγραψε ο πρόεδρος Ζελένσκι στην σχετική ανάρτησή του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ουκρανός πρόεδρος:

«Συζητήσαμε την κατάσταση γύρω από το Ιράν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την εμπειρία μας για να αποτρέψουμε την επέκταση του πολέμου και να προστατεύσουμε ζωές, αλλά ταυτόχρονα, η Ουκρανία πρέπει να ενισχύσει την αεροπορική της άμυνα και βασιζόμαστε στην κατάλληλη υποστήριξη από τους εταίρους μας.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών σε τριμερή μορφή. Εκτιμούμε αυτήν την πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα. Ευχαριστώ τον Τούρκο πρόεδρος για την υποστήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, για την ετοιμότητα της Τουρκίας να διαδραματίσει ρόλο στη διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων και για τις μελλοντικές αποφάσεις για την υποστήριξη του ουκρανικού ενεργειακού τομέα».

