Για ακόμα μια φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τη στήριξή του προς την Χαμάς, και καταφέρθηκε κατά του Ισραήλ για τα όσα γίνονται στην Λωρίδα της Γάζας.

Στο ταξίδι της επιστροφής του από την Σαουδική Αραβία, ο Ερντογάν μίλησε στους δημοσιογράφους λέγοντας πως η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση όπως λέει το Ισραήλ, αλλά ομάδα ανθρώπων που μάχονται για την πατρίδα τους.

Παράλληλα είπε πως το Ισραήλ διαπράττει σφαγή και θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να αναλάβει δράση, εξαπολύοντας πυρά και κατά του ΟΗΕ για αδράνεια. Όπως λέει, το Ισραήλ στα μάτια της κοινωνίας είναι πλέον μια χώρα που σκοτώνει μωρά.

«To Ισραήλ έχει χάσει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας μετά τις πρόσφατες επιθέσεις στη Γάζα. Παρόλο που οι κυβερνήσεις διαφόρων χωρών κάνουν αγώνα δρόμου για να εκφράσουν υποστήριξη στην ισραηλινή κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ιμπεριαλιστικές τους επιδιώξεις, στα μάτια της κοινωνίας το Ισραήλ είναι πλέον μια χώρα που σκοτώνει μωρά. Αυτός ο πόλεμος θα γίνει μια αναμέτρηση ανάμεσα στο καλό και το κακό, τα ψέματα και την αλήθεια, τον καταπιεστή και τον καταπιεσμένο», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Turkish President Erdogan returning from Saudi Arabia speaks on plane: – On Joint Arab-Islamic Extraordinary Summit Resolution, “break the siege” article important for delivering aid to Gaza – Gaza declaration shows steps never taken before like defining settlers as terrorists pic.twitter.com/hwLvthWO5Y

Erdogan describes Israel as a “baby killer state”



• “Israel has lost the support of the international community with the recent Gaza attacks.”



• “Even though some governments are in a race to embrace the Israeli government in line with their imperialist interests, Israel is… pic.twitter.com/GhFAL27bjB