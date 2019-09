Ερντογάν: Σχέδια για απόκτηση πυρηνικών όπλων! «Γιατί το Ισραήλ κι όχι η Τουρκία;»

«Ξαναχτύπησε» ο Ερντογάν! Ο Πρόεδρος της Τουρκίας θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι οι χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα απαγορεύουν στην Άγκυρα να τα αποκτήσει και η ίδια, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν σχεδιάζει κάτι τέτοιο.

«Ορισμένες χώρες έχουν πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές, όχι έναν ή δύο. Αλλά (λένε σε εμάς) ότι δεν μπορούμε να τους έχουμε. Αυτό, δεν το δέχομαι», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε μέλη του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στη Σεβάστεια (Σίβας).

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Erdogan hints that Turkey may need to obtain nuclear warheads,

“Some have nuclear missiles, [but they tell us] we shouldn’t have nuclear missiles.

I don’t accept this.

US and Russia have them. Every developing nation has them” pic.twitter.com/xwvRjuMdNq

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 4, 2019