Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Έρχεται το πρώτο ξενοδοχείο στο φεγγάρι – Θα κοστίζει 1 εκατ. δολάρια και θα μπορεί να φιλοξενήσει 4 άτομα

Το ξενοδοχείο θα προσφέρει δραστηριότητες στην επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων περιπάτων στη Σελήνη, οδήγησης, γκολφ και άλλων δραστηριοτήτων
ξενοδοχείο
Το πρώτο ξενοδοχείο στο φεγγάρι

Σε πολύ λίγα χρόνια αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα θα μπορούν να άνουν πλέον διακοπές στο φεγγάρι, αφού το πρώτο ξενοδοχείο που θα τοποθετηθεί στη Σελήνη βρίσκεται υπό κατασκευή.

Μάλιστα, όποιος διαθέτει 1 εκατομμύριο δολάρια, μπορεί να κλείσει από τώρα ένα δωμάτιο. Η εταιρεία Galactic Resource Utilization Space (GRU) σχεδιάζει να ανοίξει ένα ξενοδοχείο στο φεγγάρι για διαστημικούς τουρίστες, με το πρώτο μοντέλο να αναμένεται να είναι έτοιμο το 2032.

Το πρώτο τους ξενοδοχείο θα κατασκευαστεί στη Γη και θα μεταφερθεί στη Σελήνη με τη βοήθεια ενός σεληνιακού σκάφους προσεδάφισης. Πρόκειται για μια φουσκωτή κατασκευή, η οποία αρχικά θα μπορεί να φιλοξενεί έως και τέσσερα άτομα για διαμονές πολλών ημερών.

«Σχεδιασμένο να λειτουργεί για 10 χρόνια, το ξενοδοχείο προσφέρει θέα στο σεληνιακό τοπίο και τη Γη, καθώς και εμπειρίες όπως δραστηριότητες στην επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων περιπάτων στη Σελήνη, οδήγησης, γκολφ και άλλων δραστηριοτήτων», αναφέρει η εταιρεία. Τα στελέχη της εταιρείας έχουν δώσει και μια πρώτη γεύση από πολύ πιο πολυτελείς εγκαταστάσεις που σκοπεύουν να λανσάρουν.

Καλλιτεχνικές απεικονίσεις τού πώς θα μπορούσε να μοιάζει η αναβαθμισμένη, υπερπολυτελής μονάδα δείχνουν εντυπωσιακά δωμάτια με επενδυμένους, μαλακούς τοίχους, ώστε οι επισκέπτες σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας να μπορούν να «αναπηδούν».

Η εταιρεία σκοπεύει να περικλείσει τους φουσκωτούς βιότοπους με κατασκευές φτιαγμένες από υλικά της σεληνιακής επιφάνειας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να αυξήσουν τη χωρητικότητα του ξενοδοχείου σε έως και 10 επισκέπτες κάθε φορά. Η GRU βλέπει αυτά τα φιλόδοξα σχέδια και ως εφαλτήριο για τον απώτερο στόχο της: τη μελλοντική εγκατάσταση ανθρώπων στον Άρη.

Η εταιρεία ελπίζει να ξεκινήσει την κατασκευή το 2029, ωστόσο το σχέδιο τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
103
91
81
60
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανείπωτη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Στους 39 οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες - «Εξαιρετικά περίεργο» το δυστύχημα λέει ο υπουργός Μεταφορών
Αρκετά βαγόνια του δεύτερου τρένου έπεσαν σε πρανές ύψους τεσσάρων μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση στο σημείο
Εκτροχιασμός τρένου στην Ισπανία
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
30
Χάκαραν τα κανάλια του Ιράν και διέδωσαν μήνυμα του εξόριστου πρίγκιπα διαδόχου Ρεζά Παχλαβί
Η πρόσβαση στο διαδίκτυο στο Ιράν παραμένει πολύ περιορισμένη και η συσκότιση πληροφοριών που επιβάλλουν οι αρχές καθιστούν δύσκολη την ανεξάρτητη επαλήθευση των γεγονότων
Ο Ρεζά Παχλαβί
Ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ πριν το συνέδριο: Δούκας εναντίον Ανδρουλάκη για προκριματικές εκλογές και μετεκλογικές συνεργασίες
«Πολύ σωστά λοιπόν λέει ο πρόεδρος ότι δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως μετεκλογικά, όχι προεκλογικά, μετεκλογικά πρέπει να είμαστε διασφαλισμένοι ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί»
Ο Χάρης Δούκας και ο Νίκος Ανδρουλάκης 9
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: 39 νεκροί και δεκάδες τραυματίες – «Ήταν σαν ταινία φρίκης, νόμιζα όλο το τρένο θα διαλυόταν»
«Η σύγκρουση ήταν τρομερή» και υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα προειδοποίησε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας
τα εκτροχιασμένα τρένα 39
Newsit logo
Newsit logo