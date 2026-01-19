Έρχεται το πρώτο ξενοδοχείο στο φεγγάρι – Θα κοστίζει 1 εκατ. δολάρια και θα μπορεί να φιλοξενήσει 4 άτομα

Σε πολύ λίγα χρόνια αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα θα μπορούν να άνουν πλέον διακοπές στο φεγγάρι, αφού το πρώτο ξενοδοχείο που θα τοποθετηθεί στη Σελήνη βρίσκεται υπό κατασκευή.

Μάλιστα, όποιος διαθέτει 1 εκατομμύριο δολάρια, μπορεί να κλείσει από τώρα ένα δωμάτιο. Η εταιρεία Galactic Resource Utilization Space (GRU) σχεδιάζει να ανοίξει ένα ξενοδοχείο στο φεγγάρι για διαστημικούς τουρίστες, με το πρώτο μοντέλο να αναμένεται να είναι έτοιμο το 2032.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο τους ξενοδοχείο θα κατασκευαστεί στη Γη και θα μεταφερθεί στη Σελήνη με τη βοήθεια ενός σεληνιακού σκάφους προσεδάφισης. Πρόκειται για μια φουσκωτή κατασκευή, η οποία αρχικά θα μπορεί να φιλοξενεί έως και τέσσερα άτομα για διαμονές πολλών ημερών.

«Σχεδιασμένο να λειτουργεί για 10 χρόνια, το ξενοδοχείο προσφέρει θέα στο σεληνιακό τοπίο και τη Γη, καθώς και εμπειρίες όπως δραστηριότητες στην επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων περιπάτων στη Σελήνη, οδήγησης, γκολφ και άλλων δραστηριοτήτων», αναφέρει η εταιρεία. Τα στελέχη της εταιρείας έχουν δώσει και μια πρώτη γεύση από πολύ πιο πολυτελείς εγκαταστάσεις που σκοπεύουν να λανσάρουν.

Καλλιτεχνικές απεικονίσεις τού πώς θα μπορούσε να μοιάζει η αναβαθμισμένη, υπερπολυτελής μονάδα δείχνουν εντυπωσιακά δωμάτια με επενδυμένους, μαλακούς τοίχους, ώστε οι επισκέπτες σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας να μπορούν να «αναπηδούν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία σκοπεύει να περικλείσει τους φουσκωτούς βιότοπους με κατασκευές φτιαγμένες από υλικά της σεληνιακής επιφάνειας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να αυξήσουν τη χωρητικότητα του ξενοδοχείου σε έως και 10 επισκέπτες κάθε φορά. Η GRU βλέπει αυτά τα φιλόδοξα σχέδια και ως εφαλτήριο για τον απώτερο στόχο της: τη μελλοντική εγκατάσταση ανθρώπων στον Άρη.

Η εταιρεία ελπίζει να ξεκινήσει την κατασκευή το 2029, ωστόσο το σχέδιο τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.