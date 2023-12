Το αντιτορπιλικό του πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, USS Carney (DDG-64) δέχθηκε επίθεση σήμερα, Κυριακή (3.12.2023), στην Ερυθρά Θάλασσα από πυραύλους κατά πλοίων και drones που εκτοξεύθηκαν από την τρομοκρατική ομάδα Χούθι στη Δυτική Υεμένη, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το αντιτορπιλικό των ΗΠΑ, USS Carney είχε εμπλακεί στην αναχαίτιση 4 πυραύλων cruise και 15 μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι από την πλευρά της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα προς το Νότιο Ισραήλ στις 19 Οκτωβρίου, όπως ανέφερε το onaleret.gr.

Το πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ που δέχτηκε την επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα είχε επίσης καταρρίψει στις 30 Νοεμβρίου ιρανικής κατασκευής UAV που είχαν εκτοξεύσει και πάλι οι Χούθι, όπως είχε γνωστοποιήσει το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το αντιτορπιλικό των ΗΠΑ είχε σπεύσει προς βοήθεια εμπορικού πλοίου υπό σημαία Μπαχάμες και ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ερυθρά Θάλασσα.

To πλοίο που βρισκόταν περίπου 35 ναυτικά μίλια από την Υεμένη, φέρεται να χτυπήθηκε από πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση των Χούθι.

