Ερυθρά Θάλασσα: Επίθεση των Χούθι με βαλλιστικούς πυραύλους και drone σε ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο

Επίθεση των Χούθι με βαλλιστικούς πυραύλους και drone δέχθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η U.S. Central Command.

Συγκεκριμένα, η U.S. Central Command με μια ανάρτηση στο Twitter έκανε γνωστό πως το ελληνόκτητο πλοίο, με σημαία Μάλτας και το όνομα Cyclades δέχτηκε επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η επίθεση έγινε στις 29 Απριλίου, ενώ «οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και το πλοίο συνέχισε κανονικά την πορεία του».

Νωρίτερα την ίδια μέρα η αμερικανική διοίκηση έκανε γνωστό πως η USCENTCOM ενεπλάκησαν και κατέστρεψαν ένα drone των Χούθι που κατευθυνόταν προς τα αμερικανικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού USS Philippine Sea και USS Laboon στην Ερυθρά Θάλασσα.

April 29 Red Sea Update



Between 10:00 a.m. and 5:20 p.m. (Sanaa time) on April 29, Iranian-backed Houthi terrorists fired three anti-ship ballistic missiles (ASBM) and three UAVs from Yemen into the Red Sea towards MV Cyclades, a Malta-flagged, Greece-owned vessel. Initial… pic.twitter.com/r49g6PWO2H