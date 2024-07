Ερυθρά Θάλασσα: Η στιγμή της ανατίναξης θαλάσσιου drone των Χούθι

Αντιμέτωπα με τους Χούθι που έχουν γίνει ο φόβο και ο τρόμος των εμπορικών πλοίων είναι τα πληρώματα τα οποία όμως φαίνεται να έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους.

Όπως θα δείτε το πλήρωμα εμπορικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα όχι με υπερσύγχρονα όπλα πυροβολούν κατά ριπάς ένα θαλάσσιο drone των Χούθι που πλησιάζει το πλοίο προκειμένου να το καταλάβει και τελικά το ανατινάζουν.

Crew of container ship in Red Sea managed to destroy Yemeni Houthis’ maritime drone



Several armed guards were able to neutralize the uncrewed boat with small arms fire. pic.twitter.com/vgY7Nto85P