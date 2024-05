Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι υποστηρίζουν πως έπληξαν αμερικανικό αντιτορπιλικό και εμπορικό πλοίο που πήγαινε στο Ισραήλ

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που στηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έβαλαν στο στόχαστρο ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο και ένα εμπορικό σκάφος με την ονομασία Destiny στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιθέσεών τους σε ένδειξη αλληλεγγύης – κατά δήλωσή τους – προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέα, είπε ότι χτυπήθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα με πυραύλους το αμερικανικό αντιτορπιλικό Maysun.

Το πλοίο Destiny μπήκε στο στόχαστρο επειδή κατευθυνόταν προς το λιμάνι Εϊλάτ του Ισραήλ στις 20 Απριλίου, πρόσθεσε.

Ο Σαρέα δεν διευκρίνισε πότε έγιναν αυτές οι επιθέσεις και το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από άλλες πηγές τον ισχυρισμό των Χούθι ότι χτυπήθηκαν τα δύο πλοία.

