Έσεξ: Από το Βιετνάμ τελικά και οι 39 νεκροί του φορτηγού της φρίκης! video

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής του Έσεξ, Τιμ Σμιθ, ανέφερε μέσω του Twitter ότι οι αρχές είναι σε επαφή με την κυβέρνηση του Βιετνάμ καθώς και με ορισμένους συγγενείς των θυμάτων, τόσο στην ασιατική χώρα όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

“Πιστεύουμε ότι έχουμε εντοπίσει τις οικογένειες ορισμένων θυμάτων, το ταξίδι των οποίων τελείωσε με τραγικό τρόπο στις ακτές μας”, πρόσθεσε.

Essex Police say the 39 lorry victims are believed to be Vietnamese nationals https://t.co/WPdUQxhqRj

