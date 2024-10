Έθελ Κένεντι: Η «άλλη» χήρα του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι – Οι τραγωδίες και το σκάνδαλο ρατσισμού

Η Έθελ Κένεντι, χήρα του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι υπήρξε μία από τις κυρίαρχες φιγούρες της μεγάλης πολιτικής οικογένειας των Κένεντι. Αν και οι τραγωδίες της χτύπησαν την πόρτα από πολύ νωρίς, εκείνη έμαθε να ζει με αυτές.

Η Έθελ Κένεντι βοήθησε τα μέγιστα ώστε η πιο διάσημη πολιτική δυναστεία της Αμερικής να σταθεί όρθια σε ταραχώδεις περιόδους. Ήταν στο πλευρό του συζύγου της, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, όταν πυροβολήθηκε θανάσιμα στο Λος Άντζελες το 1968, ενώ ήταν υποψήφιος για πρόεδρος.

Ο Ρόμπερτ ήταν αδελφός του πρώην προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι ο οποίος είχε δολοφονηθεί πέντε χρόνια νωρίτερα, το 1963 στο Ντάλας.

Μαθημένη στις τραγωδίες, η Έθελ Κένεντι, που πέθανε σε ηλικία 96 ετών την Πέμπτη (10.10.2024) είχε θάψει πρόωρα και δύο από τα 11 παιδιά της.

Το 1984 έχασε τον γιο της Ντέιβιντ, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών, και το 1997 ο γιος της Μάικλ πέθανε σε ατύχημα στο σκι.

Οι γονείς της σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα το 1955 και ο αδελφός της πέθανε σε ατύχημα το 1966.

Το 2019 πέθανε και η εγγονή της 22 ετών Σίρσε Κένεντι Χιλ από υπερβολική δόση ναρκωτικών με τα αμερικανικά μέσα να μιλούν για άλλη μια φορά για την κατάρα των Κένεντι. Αμερικανικά μέσα σκάλισαν το παρελθόν της όμορφης κοπέλας και έβγαλαν στο φως της δημοσιότητας ότι πίσω από τον θάνατό της υπήρχε η μακροχρόνια μάχη με την κατάθλιψη, η νοσηλεία και ενδεχομένως μια σεξουαλική παρενόχληση που είχε καταλήξει σε βιασμό.

Η χήρα του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, Έθελ, νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί.

«Με τις καρδιές μας γεμάτες αγάπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της εκπληκτικής γιαγιάς μας», έγραψε ο Τζο Κένεντι ΙΙΙ στο Χ.

