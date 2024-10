Πέθανε η χήρα του Ρόμπερτ Κένεντι, Έθελ σε ηλικία 96 ετών

Σε ηλικία 96 ετών πέθανε σήμερα (10.10.2024), η Έθελ Κένεντι, η χήρα του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο εγγονός της Τζο Κένεντι Γ΄.

«Με τις καρδιές μας γεμάτες αγάπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της υπέροχης γιαγιάς μας, Έθελ Κένεντι. Πέθανε σήμερα το πρωί από επιπλοκές που σχετίζονται με εγκεφαλικό που υπέστη την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε ο Τζο Κένεντι Γ΄σε ανάρτησή του στο X, για τον θάνατο της χήρας του Ρόμπερτ Κένεντι.

ΗΈθελ Κένεντι είχε υποστεί εγκεφαλικό στον ύπνο της στις 3 Οκτωβρίου στο σπίτι της στο Κέιπ Κοντ και είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

«Μαζί με το έργο μιας ολόκληρης ζωής για την κοινωνική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η μητέρα μας αφήνει πίσω της εννέα παιδιά, 34 εγγόνια και 24 δισέγγονα, μαζί με πολυάριθμα ανίψια, τα οποία την αγαπούσαν πολύ», αναφέρει η οικογένεια.

Γεννήθηκε στις 11 Απριλίου 1928 στο Σικάγο του Ιλινόις, ήταν κόρη του συνιδρυτή της Great Lakes Carbon Corporation και μεγιστάνα του άνθρακα George Skakel.

