Έτοιμος για όλα ο Ερντογάν! Κλείσιμο των Αμερικανικών βάσεων σε Ιντσιρλίκ και Κιούρετσικ

Έτοιμος εμφανίστηκε ο Ερντογάν να χορηγήσει στην Τρίπολη οποιαδήποτε στρατιωτική βοήθεια έχει ανάγκη, μετά την υπογραφή στρατιωτικής συμφωνίας ανάμεσα στην Αγκυρα και την κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Λιβύης, ενώ απείλησε ότι θα κλείσει δύο στρατηγικής σημασίας στρατιωτικές βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ, «εάν είναι αναγκαίο».

«Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα της Λιβύης και της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας σε συνέντευξή του στο δίκτυο A Haber TV. «Είμαστε απολύτως έτοιμοι να δώσουμε οποιαδήποτε αναγκαία βοήθεια στην Λιβύη».

Ο Χαλίφα Χάφταρ «δεν είναι νόμιμος ηγέτης…και εκπροσωπεί μία παράνομη δομή», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν μετά την συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης Φάγεζ αλ-Σάρατζ σήμερα στην Κωνσταντινούπολη.

President @RTErdogan met with Chairman of the Presidential Council of Libya, Fayez Al Sarraj in Istanbul. pic.twitter.com/0DWK7WfYu4

— Republic of Turkey Directorate of Communications (@Communications) December 15, 2019