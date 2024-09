Έτσι εξερράγησαν οι βομβητές στη Βηρυττό: Τα είχαν παγιδεύσει από την Ταϊβάν – Ισραήλ δείχνουν οι NYT

Σε τουλάχιστον 11 νεκρούς και 4.000 τραυματίες, εκ των οποίων 400 είναι σε «κρίσιμη κατάσταση», ανέρχεται ο τραγικός απολογισμός των εκρήξεων βομβητών που έφεραν μέλη της Χεζμπολάχ, δήλωσε απόψε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο Μπάσεμ Γκάνεμ, σύμβουλος του υπουργού Υγείας του Λιβάνου, με τους New York Times να δείχνουν το Ισραήλ.

Οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ κατάφεραν να παγιδεύσουν με μικρές ποσότητες εκρηκτικής ύλης βομβητές που αγόρασε το κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου από την Ταϊβάν και τις πυροδότησαν χθες Τρίτη (17.09.24), ανέφεραν αξιωματούχοι των ΗΠΑ στην εφημερίδα New York Times.

Μάλιστα, οι πηγές, οι οποίες διατηρούν την ανωνυμία τους, έδωσαν κάποιες λεπτομέρειες για την επιχείρηση αυτή άνευ προηγουμένου στο Λίβανο, την ευθύνη για την οποία ήδη το λιβανικό σιιτικό κόμμα επέρριψε ήδη στο Ισραήλ.

Από την επίθεση, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι, ενώ άλλοι 4.000 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 400 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι μικρές συσκευές της κατασκευάστριας Gold Apollo της Ταϊβάν παγιδεύτηκαν από τις ισραηλινές υπηρεσίες προτού φθάσουν στον Λίβανο, σύμφωνα με τις πηγές.

Μερικές δεκάδες γραμμάτια εκρηκτικής ύλης, έως και 57 γραμμάρια, τοποθετήθηκαν πλάι στην μπαταρία των βομβητών αυτών, μαζί με πυροκροτητές, διευκρινίζεται στο δημοσίευμα.

Στις 15:30 στον Λίβανο μήνυμα που έμοιαζε να εστάλη από την ηγεσία της Χεζμπολάχ έφθασε στις συσκευές, κάνοντάς τις να ηχήσουν για αρκετά δευτερόλεπτα, και κατόπιν πυροδοτήθηκαν τα εκρηκτικά, σύμφωνα με τις πηγές.

Πάνω από 3.000 δείγματα, κυρίως του μοντέλου AP924, είχαν παραγγελθεί από το λιβανικό κίνημα στην εταιρεία Gold Apollo της Ταϊβάν, πάντα κατά τους New York Times.

BREAKING: Thousands of messaging pagers used by Hezbollah reportedly exploded all across Lebanon in a cyberattack straight out of a cyberpunk scifi novel. More than a thousand Hezbollah members have been reportedly injured, according to Lebanese security sources. pic.twitter.com/knnCUpSEO9

Οι πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας συνάδουν με τη θεωρία, που διατύπωσαν αρκετοί ειδικοί χθες, κατά την οποία οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες μπόρεσαν να παρεισφρήσουν στην αλυσίδα εφοδιασμού της Χεζμπολά και να σχεδιάσουν την ενέργεια.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο λιβανικό κίνημα τόνισε νωρίτερα χθες ότι «οι βομβητές που εξερράγησαν ήταν μέρος παρτίδας η οποία αγοράστηκε πρόσφατα από τη Χεζμπολά, αποτελούμενης από 1.000 κομμάτια», και κατ’ αυτήν υπέστησαν «πειρατεία στην πηγή».

At least nine people were killed and hundreds injured as of Tuesday afternoon after pagers simultaneously exploded in parts of Lebanon and Syria. The pagers were newly obtained by Hezbollah members after its leader ordered them to cease using cellphones. pic.twitter.com/rjtXjnzReR