Έτσι θα είναι το ξενοδοχείο «Star Wars: Galactic Cruiser» της Ντίσνεϊ!

Τα σχέδια δείχνουν ένα ξενοδοχείο στο Walt Disney World Resort στη Φλόριντα. Οι επισκέπτες θα μπορούν να «μπαρκάρουν» στο διαστημόπλοιο Halcyon για μια Star Wars εμπειρία τριών ημερών (δύο διανυκτερεύσεις). Δεν θα υπάρχει επιλογή για μεγαλύτερης ή μικρότερης διάρκειας παραμονή. Η χρονική διάρκεια είναι ορισμένη για μια εμπειρία στην οποία περιλαμβάνεται «μπουκάρισμα» στο διαστημόπλοιο από τη First Order και τον Kylo Ren. Επιπλέον -και λες ότι αυτά δεν επαρκούν για τη μεταπήδηση των επισκεπτών στη διάσταση του «Πολέμου των Άστρων»-, το ξενοδοχείο διαθέτει αντί για παράθυρα οθόνες που δίνουν την εντύπωση ότι ο «επιβάτης» βρίσκεται στο διάστημα.

Η περιπέτεια αρχίζει με το που φτάνεις στον τερματικό σταθμό του δια-γαλαξιακού διαστημοπλοίου στο World Disney World, για τσεκ-ιν. Ο επισκέπτης επιβιβάζεται σε άκατο για μεταφορά του στο διάστημα, η οποία «αγκυροβολεί» στο διαστημόπλοιο Halcyon. Η μπουκαπόρτα ανοίγει, οι επισκέπτες πατούν το πόδι τους στο «κατάστρωμα» και το ταξίδι τους αρχίζει. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε σπαθομαχία με τη σπάθα φωτός και επίσκεψη στη «γέφυρα» του διαστημόπλοιου για να μάθουν τα πάντα για τη λειτουργία του και το πώς να χειρίζονται τα συστήματά του.

Coming soon to @WaltDisneyWorld Resort, a new immersive #StarWars vacation experience unlike anything before! Star Wars: Galactic Starcruiser will offer guests a two-night itinerary where you can become the hero of your own Star Wars story: https://t.co/DIdhuQuYyp #D23Expo pic.twitter.com/lUUmxlHBug

