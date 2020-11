Έτσι τραυματίστηκε ο Έλληνας στην επίθεση με εκρηκτικά στην Τζέντα – Τι λέει η μητέρα του

Επίθεση με εκρηκτικά πραγματοποιήθηκε σήμερα στο μη μουσουλμανικό κοιμητήριο της Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία, κατά την τελετή για την επέτειο της ανακωχής της 11ης Νοεμβρίου 1918, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι, ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Από διπλωματικές πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στο newsit.gr έγινε γνωστό πως ένας Έλληνας συγκαταλέγεται στους τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες και είναι ελαφρά τραυματισμένος.

Ο 27χρονος αστυνομικός, που είναι γιος γνωστού επαγγελματία από τη Λαμία, πήγε στο Ελληνικό προξενείο στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, μόλις τον Σεπτέμβριο για να υπηρετήσει ως υπάλληλος στο Προξενείο και όχι ως φύλακας όπως αρχικά ειπώθηκε. Υπηρετεί στο σώμα 8 χρόνια περίπου και πριν πάει στην Σαουδική Αραβία υπηρετούσε στην Κρατική Ασφάλεια στην Αττική.

A French Catholic ceremony for Remembrance Day in Saudi Arabia has been bombed by Islamic militants in Jeddah this morning. pic.twitter.com/Dy8sJDhRsG