«Έβλεπα ανθρώπους λιωμένους και έψαχνα την Αλίκη» λέει στο newsit.gr o κολλητός φίλος της 15χρονης: Η τελευταία φωτογραφία πριν την τραγωδία

Συγκλονίζει με την περιγραφή του στο newsit.gr ο κολλητός φίλος της Αλίκης Καλλέργη, η οποία αγνοείται μετά την φονική φωτιά που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία την Πρωτοχρονιά.

«Έβλεπα ανθρώπους λιωμένους και ανάμεσά τους έψαχνα την Αλίκη, αλλά δεν υπήρχε πουθενά», λέει στο newsit.gr ο κολλητός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη που αγνοείται, περιγράφοντας τη νύχτα που η διασκέδαση μετατράπηκε σε απόλυτο εφιάλτη μετά τη φωτιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Ο κολλητός της 15χρονης Αλίκης πέρασε μια νύχτα στην κόλαση όπως περιγράφει. Από τη στιγμή που άκουσε τον εκκωφαντικό κρότο, έτρεξε να βρει τη φίλη του μέσα στον πανικό και τον πυκνό καπνό που έπνιγε τον χώρο. Έπεσε, σηκώθηκε, προσπάθησε να προσανατολιστεί ανάμεσα σε ανθρώπους που ούρλιαζαν από πόνο και τρόμο, αναζητώντας απεγνωσμένα τους φίλους του.

Κάθε δευτερόλεπτο έμοιαζε με μάχη απέναντι στον χρόνο και τον φόβο, με μοναδικό σκοπό να βρει την Αλίκη.

«Η νύχτα ξεκίνησε σαν μια απλή γιορτή Πρωτοχρονιάς. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα βρισκόμασταν στο Sucramzana και μετρούσαμε αντίστροφα για το νέο έτος. Φωνάξαμε “Καλή Χρονιά” και όλα έμοιαζαν φυσιολογικά. Γύρω στη μία τα ξημερώματα πήγαμε στο Le Constellation, όπου υπήρχε μουσική, ποτά και κόσμος που διασκέδαζε. Κάποια στιγμή ανέβηκα στον επάνω όροφο για να καπνίσω. Τότε άκουσα έναν πολύ δυνατό κρότο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε πανικός», λέει.

Ο πανικός είχε ήδη κατακλύσει τον χώρο και η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Φλόγες, πυκνός καπνός και ουρλιαχτά συνέθεταν μια εικόνα απόλυτης καταστροφής. Μέσα σε αυτό το χάος, ο κολλητός της 15χρονης Αλίκης προσπαθούσε απεγνωσμένα να τη βρει, χωρίς να γνωρίζει αν είναι ζωντανή.

«Όταν γύρισα πίσω στον χώρο, αυτό που αντίκρισα έμοιαζε με κόλαση. Παντού φωτιές, καπνός και άνθρωποι να ουρλιάζουν. Είδα πρόσωπα να καίγονται, εικόνες που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ο καπνός ήταν τόσο πυκνός που δεν έβλεπα τίποτα. Προσπάθησα να γυρίσω πίσω, αλλά έχασα τον προσανατολισμό μου και έπεσα από τις σκάλες. Κάποιος με βοήθησε να σηκωθώ και με έβγαλε έξω.

Εκεί περίμενα τους φίλους μου, αλλά κανείς δεν εμφανίστηκε. Γύρω μου έβλεπα ανθρώπους βαριά τραυματισμένους, με καμένα ρούχα, χωρίς μαλλιά, με σοβαρά εγκαύματα. Ανάμεσά τους έψαχνα την Αλίκη, μια από τις πιο κοντινές μου φίλες.

Όμως δεν υπήρχε πουθενά, κανείς δεν ήξερε πού βρίσκεται ή τι είχε συμβεί. Το μόνο που υπήρχε ήταν φόβος, χάος και αβεβαιότητα. Ο αδερφός της με είχε πάρει τηλέφωνο για να μάθει τι συνέβη, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε κανένα νέο. Μάλιστα λίγες ώρες πιο πριν είχαμε τραβήξει την τελευταία μας φωτογραφία στο προηγούμενο μαγαζί», καταλήγει συγκλονισμένος.

Λίγες ώρες πριν από την τραγωδία, τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν. Σε μια φωτογραφία που τράβηξαν μαζί, η Alice και ο κολλητός της φαίνονται χαμογελαστοί, αγκαλιασμένοι και ανέμελοι, να γιορτάζουν την έλευση του νέου έτους. Είναι η τελευταία τους φωτογραφία, λίγες μόλις ώρες πριν η νύχτα μετατραπεί σε εφιάλτη.

Την ίδια στιγμή, τα νέα βίντεο από τη νύχτα της τραγωδίας αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος της φρίκης: βαριά τραυματισμένους ανθρώπους, ουρλιαχτά, πανικό και καπνό να πνίγει τον χώρο.

Εικόνες που παγώνουν το αίμα και αποτυπώνουν με ανατριχιαστικό τρόπο το χάος που επικράτησε, δίνοντας μια ωμή εικόνα του τρόμου που βίωσαν όσοι βρέθηκαν εκείνη τη νύχτα στο κλαμπ.