Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται

Σοκ έχει προκαλέσει η τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου φωτιά σε μπαρ κόστισε τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους.

Από τη φωτιά στο μπάρ του Κραν Μοντανά στην Ελβετία υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι, και πάνω από 115 τραυματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μια νεαρή Ελληνίδα 15 χρόνων αγνοείται μετά τη μοιραία φωτιά. Οι γονείς της κοπέλας μαζί με την ίδια μένουν μόνιμα στην Ελβετία με την κοπέλα να έχει διπλή υπηκοότητα.

Η ανήλικη, βρισκόταν για διακοπές των Χριστουγέννων στο δημοφιλές θέρετρο της Ελβετίας που συνέβη το μοιραίο περιστατικό και το βράδυ της πυρκαγιάς διασκέδαζε με φίλες της στο μπαρ.

Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, απευθύνοντας δημόσιες εκκλήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων, ζητώντας κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αδερφός της αγνοούμενης κοπέλας, έκανε μία ανάρτηση που αναζητά πληροφορίες για τη 15χρονη Αλίκη Καλλέργη.

«Δεν έχουμε καμία πληροφορία για εκείνη μετά τη φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά», αναφέρει στην ανάρτηση ο αδερφός της.

Παρακαλεί ακόμη όποιον γνωρίζει κάτι ή την έχει δει να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.

Όπως αναφέρει στο μπαρ βρισκόταν με τρεις φίλους της που είναι και εκείνοι αγνοούμενοι.

Η έρευνα των αρχών της Ελβετίας για τα αίτια της φωτιάς στο μπαρ στην περιοχή Κραν Μοντανά είναι σε εξέλιξη, ενώ συνεχίζεται και η δύσκολη διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων.

Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα «για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν τα πτώματα στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν», ανέφερε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία. «Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

ALERTE INFO – Guy Parmelin, président de la Confédération suisse, qualifie l’incendie mortel dans un bar de Crans-Montana de l’une des pires tragédies jamais vécues par le pays.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/GiTb82boKh — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν.