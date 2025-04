Ευδιάθετος ο βασιλιάς Κάρολος στο κάστρο του Γουίνσδορ: Επέστρεψε στα καθήκοντά του και απένειμε τιμητικά μετάλλια

Μετά τη σύντομη εισαγωγή του στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα λόγω παρενεργειών από τη θεραπεία του καρκίνου, ο βασιλιάς Κάρολος επέστρεψε κανονικά σήμερα (01.04.2025) στα καθήκοντά του.

Έπειτα από μία παύση τριών ημερών, προκειμένου να αναρρώσει από «παρενέργειες» της θεραπείας που λαμβάνει κατά του καρκίνου, ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίστηκε χαμογελαστός κατά τη διάρκεια μιας τελετής απονομής τιμητικών μεταλλίων στο Κάστρο του Γουίνδσορ, στο δυτικό Λονδίνο.

Ο 76χρονος μονάρχης Κάρολος, που κάνει θεραπείες για περισσότερο από έναν χρόνο για έναν καρκίνο, εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο λόγω παρενεργειών από τη θεραπεία για τον καρκίνο.

Ένα περιστατικό που χαρακτηρίστηκε από μια πηγή του παλατιού «μικρή διακοπή σε έναν δρόμο που πηγαίνει σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση».

Φορώντας στρατιωτική περιβολή, ο βασιλιάς έσφιξε το χέρι των προσώπων που διακρίθηκαν, μεταξύ άλλων της παγκόσμια πρωταθλήτριας στο έπταθλο Καταρίνα Τζόνσον-Τόμσον και της χορεύτριας του Royal Opera House Μαριανέλα Νούνιες.

King Charles has attended an investiture ceremony at Windsor Castle, leading figures in the community. https://t.co/TC2ROCL7wW



