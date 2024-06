Ευρωεκλογές 2024: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις κάλπες – «Ας δείξουμε τη δύναμη της δημοκρατίας μας»

Συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Heiko von der Leyen, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ψήφισε το πρωί της Κυριακής (09.06.2024) για τις Ευρωεκλογές.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν άσλησε το εκλογικό της δικαίωμα για τις Ευρωεκλογές, στο εκλογικό κέντρο στο Μπούργκντορφ, κοντά στο σπίτι της στο γερμανικό κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας.

Ακολούθως, μέσω τον social media προέτρεψε τους Ευρωπαίους να συμμετάσχει στις κάλπες.

«Ας δείξουμε τη δύναμη της δημοκρατίας μας», έγραψε στο X (πρώην Twitter). «Ας κάνουμε την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι, πιο δυνατή από ποτέ», σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I have just voted 🗳️



Head to the polls and #UseYourVote



Let’s show the power of our democracy.



Let's make Europe, our common home, stronger than ever.