Η Τσεχία θα συγκαλέσει μια έκτακτη σύνοδο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που συνδέεται με τη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Την ανακοίνωση έκανε ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάμηνο.

Η Προεδρία της Τσεχίας «θα συγκαλέσει μια έκτακτη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας προκειμένου να συζητήσει συγκεκριμένα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση στον τομέα της ενέργειας», έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

.@EU2022_CZ will convene an urgent meeting of Energy Ministers to discuss specific emergency measures to address the energy situation.