Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε σήμερα ως γενοκτονία το Χολοντoμόρ, τον λιμό στην Ουκρανία που προκάλεσαν οι Σοβιετικοί πριν από 90 χρόνια και ο οποίος οδήγησε στον θάνατο εκατομμύρια ανθρώπους.

Σε ένα κείμενο που ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (507 ψήφοι υπέρ, 12 κατά και 17 αποχές), οι ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο αναφέρουν πως το Χολοντoμόρ (η εξόντωση διά της πείνας στα ουκρανικά) διαπράχθηκε “από το σοβιετικό καθεστώς με την πρόθεση να καταστρέψει μια ομάδα ανθρώπων προκαλώντας σκόπιμα καταστάσεις διαβίωσης που οδηγούσαν αναπόφευκτα στον φυσικό αφανισμό τους“, δηλαδή στην γενοκτονία των Ουκρανών.

“Τα τωρινά ρωσικά εγκλήματα θυμίζουν το παρελθόν”, αναφέρεται ακόμη στην σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο απένειμε χθες το βραβείο Ζαχάροφ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ελευθερία της σκέψης στον ουκρανικό λαό που αγωνίζεται κατά της ρωσικής εισβολής.

Οι ευρωβουλευτές καλούν “όλες τις χώρες και τους οργανισμούς” να αναγνωρίσουν επίσης ως γενοκτονία αυτόν τον λιμό απέναντι σε ένα “ρωσικό καθεστώς (που) παραποιεί την ιστορική μνήμη για τη δική του επιβίωση”.

Parliament has recognised Holodomor – the Soviet starvation of Ukrainians in the 1930s – as genocide. MEPs also deplore that 90 years later Russia is again committing horrific crimes in Ukraine. Read more: https://t.co/WKLEyhQHpV pic.twitter.com/fcG5XQYCTz

Η Ουκρανία, ο “σιτοβολώνας της Ευρώπης”, έχασε τέσσερα έως οκτώ εκατομμύρια κατοίκους στον μεγάλο λιμό του 1932-1933, στο πλαίσιο της κολεκτιβοποίησης της γης, που ενορχηστρώθηκε σύμφωνα με τους ιστορικούς από τον Στάλιν προκειμένου να καταστείλει κάθε επιθυμία για ανεξαρτησία της χώρας αυτής που ήταν τότε σοβιετική δημοκρατία.

Η Ουκρανία διεξάγει εκστρατεία εδώ και χρόνια προκειμένου το Χολοντομόρ να αναγνωριστεί ως γενοκτονία, μια ιδέα που είχε σφυρηλατηθεί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μετά την υιοθέτηση του σχετικού ψηφίσματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, έγραψε στο Twitter:

«Είμαστε ευγνώμονες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναγνώριση του Χολοντομόρ ως γενοκτονίας του Ουκρανικού λαού. Αυτό το βήμα αποκαθιστά την ιστορική δικαιοσύνη και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στα κοινοβούλια ολόκληρου του κόσμου. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω αναγνώριση και αναμένουμε περισσότερες ανάλογες αποφάσεις σύντομα».

Grateful to @Europarl_EN for recognizing the 1932-1933 Holodomor as genocide of the Ukrainian people. This step restores historical justice and sends a powerful signal to parliaments around the world. We keep working on further recognition and expect more relevant decisions soon.