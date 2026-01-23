«Ευχαριστώ» από την Κριστίν Λαγκάρντ σε «εκείνους που επικρίνουν» την Ευρώπη

«Ευχαριστώ αυτούς που επικρίνουν» την Ευρώπη!», είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αναφερόμενη στις επικρίσεις που δέχθηκε η γηραιά ήπειρος κατά την διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία, βλέποντας σε αυτές μία ευκαιρία για αυτοαξιολόγηση.

«Η Ευρώπη έχει επικριθεί αρκετά τις τελευταίες μέρες, αλλά, στην πραγματικότητα, αυτό είναι μάλλον καλό και πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτούς που την επιτιμούν», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ κατά την διάρκεια συζήτησης που πραγματοποιήθηκε κατά το κλείσιμο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

«Διότι αυτό μας έκανε να αντιληφθούμε πλήρως ότι (…) πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην καινοτομία, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και σε όλα τα υπόλοιπα», είπε.

Σε ομιλία του στο Νταβός, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις αδυναμίες της Ευρώπης, ασκώντας δριμεία κριτική στους συμμάχους των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε στο Νταβός την λύπη του που η Ευρώπη παρουσιάζεται κατακερματισμένη αντί να εμφανίζεται ως μία «πραγματική παγκόσμια δύναμη».

«Ακούσαμε πολλή φασαρία αυτήν την εβδομάδα», αλλά «πρέπει να κάνουμε την διάκριση ανάμεσα στα μηνύματα και την φασαρία», συνέχισε η Κριστίν Λαγκάρντ τονίζοντας ότι είναι σημαντικό «να λέμε την αλήθεια».

«Η εμπιστοσύνη και η αλήθεια πάνε μαζί. Η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης παίρνει χρόνο, αλλά η υπονόμευσή της παίρνει πολύ λιγότερο χρόνο», εξήγησε και «η εμπιστοσύνη έχει υπονομευθεί λίγο, ίσως και πολύ».

Η επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε ότι «έχει τεράστια εμπιστοσύνη και εκτίμηση στον αμερικανικό λαό. Και ξέρω ότι στο τέλος οι πιο βαθιές αξίες θα επικρατήσουν».

Η Κριστίν Λαγκάρντ ζήτησε «να δοθεί προσοχή στον τρόπο με τον οποίο κατανεμήθηκε ο πλούτος και στην αύξηση των ανισοτήτων».

«Αν δεν πάρουμε στα σοβαρά όλα αυτά, βαδίζουμε κατευθείαν προς σοβαρές δυσκολίες. (…) Πρέπει επίσης να έχουμε στον νου μας ότι σε ορισμένες χώρες οι συνθήκες είναι κακές και επιδεινώνονται», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα υπενθύμισε ότι, παρά το γεγονός ότι η πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη αναθεωρήθηκε προς τα πάνω στο 3,3% για το 2026 παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις, παραμένει «ανεπαρκής».

«Ας μην υποκύψουμε στην αυταρέσκεια. Η ανάπτυξη δεν είναι αρκετά ισχυρή. Και επειδή δεν είναι, το χρέος που μας βαραίνει και φτάνει στο 100% του ΑΕΠ θα γίνει ένα ιδιαίτερα βαρύ φορτίο», προειδοποίησε.