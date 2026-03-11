Κόσμος

F-16 vs drone: Μαχητικό αεροσκάφος τον Εμιράτων καταδιώκει ιρανικό drone Shahed σε παραλία στο Ντουμπάι – Δείτε βίντεο

Σκηνές έντασης στον ουρανό του Ντουμπάι - Η εναέρια καταδίωξη ιρανικού drone από μαχητικό F-16 των ΗΑΕ
Το μαχητικό των Εμιράτων
Το μαχητικό των Εμιράτων / Χ

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει μπει για τα καλά στην δεύτερη εβδομάδα με την Τεχεράνη να απαντά στα πλήγματα Ισραήλ και ΗΠΑ, στέλνοντας πυραύλους και drones και σε χώρες του Κόλπου που δεν εμπλέκονται άμεσα στην επίθεση.

Μπορεί ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν να είχε υποσχεθεί ότι οι γείτονές του δεν θα ξαναχτυπηθούν, όμως όπως φαίνεται ήταν μόνο λόγια καθώς από τότε, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες από επιθέσεις είτε με ιρανικούς πυραύλους είτε με drones στις φιλειρηνικές κατά τα άλλα και άκρως τουριστικές περιοχές των Εμιράτων και άλλων κρατών.

Εικόνες που καταγράφηκαν στην παραλία Al Mamzar στο Ντουμπάι δείχνουν την εναέρια καταδίωξη ενός ιρανικού drone από μαχητικό αεροσκάφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Στο υλικό διακρίνεται ένα F-16E/F της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΑΕ να κυνηγάει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Shahed-136, το οποίο χρησιμοποιείται ως drone μίας χρήσης από το Ιρανικό Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

 

Το μαχητικό ήταν εξοπλισμένο με δύο πυραύλους αέρος-αέρος AIM-120 και επιχείρησε να πλησιάσει το drone σε μικρή απόσταση για να το καταρρίψει. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια ήταν η τελική έκβαση της εμπλοκής.

Το Ιράν προχώρησε σε εκτεταμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, όπου βρίσκονται αναπτυγμένες δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο βρέθηκαν εγκαταστάσεις σε αρκετές χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ενώ επιθέσεις αναφέρθηκαν και στην Ιορδανία, βορειότερα. 

Κόσμος
