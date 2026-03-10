Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή για 11η ημέρα με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τις επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ με την ίδια σφοδρότητα απαντούν Ιράν και Χεζμπολάχ. Συναγερμός και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που κλείνουν το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στο Άμπου Ντάμπι μετά από επίθεση ιρανικού drone. Στο επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ καθώς ΗΠΑ και Ευρώπη ετοιμάζουν σχέδια ασφαλείας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων.Την ίδια στην Τεχεράνη συνελήφθησαν 30 άτομα για κατασκοπεία. Δείτε όλα όσα έχουν γίνει τις προηγούμενες ώρες στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Πόλεμος στο Ιράν: Μπαράζ βομβαρδισμών στον Λίβανο – Σκληρά αντίποινα υπόσχεται η Χεζμπολάχ – Έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριο στα ΗΑΕ
Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι χρησιμοποίησε πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν, σε μια έκθεση που υποβλήθηκε σε Επιτροπές του Κογκρέσου, σύμφωνα με μια πηγή που έχει γνώση αυτών των πληροφοριών.
Μέλη του Κογκρέσου, που ενδέχεται σύντομα να κληθούν να εγκρίνουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο, εκφράζουν ανησυχίες ότι η σύρραξη αυτή θα εξαντλήσει τα αμερικανικά αποθέματα, σε μια περίοδο που η αμυντική βιομηχανία δυσκολεύεται ήδη να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Ο πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκε την Παρασκευή με στελέχη επτά αμυντικών βιομηχανιών, καθώς το Πεντάγωνο προσπαθεί να αναπληρώσει τα εφόδιά του.
Η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει δημοσίως κάποια εκτίμηση για το κόστος του πολέμου, τον οποίο ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με το Ισραήλ.
Μέλη του Κογκρέσου ζητούν περισσότερες πληροφορίες και καταθέσεις αξιωματούχων για θέματα όπως το πώς ο πόλεμος αυτός μπορεί να επηρεάσει την αμυντική ετοιμότητα των ΗΠΑ.
Πολλοί βοηθοί γερουσιαστών και βουλευτών λένε ότι αναμένουν πως ο Λευκός Οίκος σύντομα θα υποβάλει αίτημα στο Κογκρέσο για επιπρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο στο Ιράν. Ορισμένοι λένε ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει 50 δισεκ. δολάρια, άλλοι όμως πιστεύουν ότι η εκτίμηση αυτή είναι χαμηλή.
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα (10/3/26) πως εξαπέλυσαν μια νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, ιδίως εναντίον του Τελ Αβίβ και αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.
Αυτή η επιχείρηση έγινε με «στρατηγικούς» πυραύλους, μεταξύ των ισχυρότερων του ιρανικού οπλοστασίου (Fateh, Emad και Kheibar), ανέφεραν σε μια ανακοίνωση οι Φρουροί, την ενδέκατη ημέρα του πολέμου, που ξεκίνησε έπειτα από μια επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε την Τρίτη ότι η «μαύρη βροχή» και η τοξική ατμοσφαιρική ρύπανση στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα, υποστηρίζοντας την έκκληση του Ιράν προς τον πληθυσμό να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους.
Ο ΠΟΥ, ο οποίος διατηρεί γραφείο στο Ιράν, δήλωσε ότι έλαβε πολλές αναφορές για βροχοπτώσεις με πετρέλαιο αυτή την εβδομάδα.
Η Τεχεράνη πνίγηκε σε μαύρο καπνό τη Δευτέρα, μετά την επίθεση σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των επιθέσεων εναντίον των εγχώριων ενεργειακών αποθεμάτων του Ιράν.
«Η μαύρη βροχή και η όξινη βροχή που την συνοδεύει αποτελούν πράγματι κίνδυνο για τον πληθυσμό, κυρίως για το αναπνευστικό σύστημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Christian Lindmeier σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.
Ανέφερε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν «μαζική έκλυση τοξικών υδρογονανθράκων, οξειδίων του θείου και ενώσεων αζώτου στην ατμόσφαιρα».
Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι η έκθεση στον καπνό ή στα σωματίδια μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, ερεθισμό του δέρματος και των ματιών, αναπνευστικές δυσκολίες και, σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης, να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου.
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο επιδραστικός Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των υποδομών του Ιράν θα οδηγήσει σε μια απάντηση του ίδιου μεγέθους κατά την ενδέκατη μέρα του πολέμου, ο οποίος άρχισε με τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.
"Ας γνωρίζει ο εχθρός πως, ό,τι κι αν κάνει, θα υπάρξει σίγουρα αναλογική και άμεση απάντηση", έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Γαλιμπάφ, ένας πρώην στρατιωτικός.
"Σήμερα, πολεμάμε οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χωρίς συμβιβασμούς ούτε εξαιρέσεις" και "εάν επιτεθούν στις υποδομές, θα τους στοχοθετήσουμε", επίσης σε αντίποινα, πρόσθεσε.
Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι και του Ριάντ, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή προχωρά η AEGEAN.
Ειδικότερα:
-Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Μαρτίου
-Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 28ης Μαρτίου
-Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Μαρτίου
Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.
Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Ριάντ για πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί από τις 14 έως τις 20 Μαρτίου 2026, παρέχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, τροποποίησης των πτήσεών τους είτε μέσω δωρεάν επανέκδοσης και αλλαγής των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 30 Απριλίου 2026, είτε μέσω ακύρωσης της κράτησης και έκδοσης credit voucher για μελλοντική χρήση.
Αντίστοιχη δυνατότητα παρέχεται και στους επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ντουμπάι, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη και τη Βηρυτό για πτήσεις από τις 30 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου 2026 και για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαΐου 2026.
Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιβάτες μπορούν να επισκέπτονται το site της AEGEAN www.aegeanair.com.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ εξήρε τα «τεράστια επιτεύγματα» που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.
Ο Γκίντεον Σαάρ δήλωσε ότι οι επιθέσεις «έπληξαν» το πυρηνικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, αλλά επέμεινε ότι «δεν επιδιώκουμε έναν ατέρμονο πόλεμο».
«Θέλουμε να εξαλείψουμε τις μακροπρόθεσμες υπαρξιακές απειλές του Ιράν προς το Ισραήλ», είπε.
«Είναι δύσκολο να το δούμε με το τρέχον καθεστώς, τον νέο Χαμενεΐ, ο οποίος δεν είναι λιγότερο εξτρεμιστής από τον προηγούμενο.
Θα συνεχίσουμε μέχρι τη στιγμή που εμείς και οι εταίροι μας θα θεωρήσουμε σκόπιμο να σταματήσουμε».
Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν είναι «σχεδόν πλήρεις» και ότι ο πόλεμος θα «τελειώσει σύντομα», αλλά ο υπουργός Άμυνας του, Πιτ Χέγκσεθ, τόνισε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει όταν το αποφασίσουν οι ΗΠΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, το αντιτορπιλικό Type 45 HMS Dragon του Ηνωμένου Βασιλείου θα αναχωρήσει σήμερα από το Πόρτσμουθ με προορισμό την Ανατολική Μεσόγειο.
Περισσότεροι από 45.000 Βρετανοί υπήκοοι έχουν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Downing Street.
Σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο εκπρόσωπος του Number 10 πρόσθεσε ότι 32 εμπορικές πτήσεις, που μετέφεραν περισσότερους από 7.400 Βρετανούς, επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τη Δευτέρα.
Σήμερα, 36 πτήσεις έχουν προγραμματιστεί να προσγειωθούν. Οκτώ έχουν προσγειωθεί μέχρι στιγμής, ανέφεραν.
Μέχρι σήμερα το πρωί, 173.000 Βρετανοί πολίτες έχουν δηλώσει την παρουσία τους στην πληγείσα περιοχή στο Υπουργείο Εξωτερικών.
